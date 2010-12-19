البرز در آستانه سفری متفاوت / مردم در انتظار مصوبات تاریخی دولت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این سفر از آن جهت با سفرهای قبلی متفاوت است که احمدی نژاد با وعده محقق شده اش در رابطه با استان البرز به این استان سفر خواهد کرد وعده ای که قول آن را در سفرهای انتخاباتی اش به کرجی ها داده بود. بنابراین می آید تا بگوید به وعده ای که به مردم کرج داده بود، عمل کرده است.

همراهی اعضای هیئت دولت با احمدی نژاد عمده تفاوت دیگر است زیرا در سفرهای گذشته مردم کرج انتظار داشتند رئیس جمهورشان همچون سایر استانها همراه با هیئت دولت حضور یابد و به ریز با مشکلات مردم آشنا شده و بدون فوت وقت به اعضای کابینه اش دستور مستقیم پیگیری دهد.

همسایگی البرز با پایتخت سومین تفاوتی است که موجب می شود رئیس جمهور با توانی مضاعف به دلیل سفر کوتاهش پاسخگوی مطالبات مردم استان باشد مطالباتی که هر چند با وعده تحقق استان البرز تا حدودی پاسخ داده می شوند اما عقب افتادگی های استان به واسطه سایه سنگین پایتخت در حوزه های مختلف تا حدی است که به جرات می توان گفت هنوز از زیرساختهای لازم و اساسی یک استان محروم است. محرومیت در بخشهای مختلف حمل و نقل و ترافیک، مترو، ساماندهی بافتهای فرسوده، ایجاد اشتغال، عمران شهری و روستایی، بلاتکلیفی طرحهای متعدد گردشگری، چالشهای متعدد حوزه صنایع و ... از جمله مقوله های بسیار حائز اهمیتی است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان قرار گیرد.

سیل مهاجرتهای بی رویه به مرکز استان و اشباع شدن آن از جمعیت به ناچار مهاجران را به شهرهای اقماری کشاند و در طول چند سال از کرج شهرستانی بی قواره ساخت. علاوه بر مهاجرتهای بی رویه وجود فرهنگها و قومیت های مختلف نیز باعث شد کرج متفاوت تر از سایر شهرستانها و استانهای کشور رخ نمایی کند.

هرچند در طی سفرهای دوره اول و دوم ریاست جمهوری به کرج به واسطه برخی طرح ها و پروژه های عمرانی و خدماتی به بخشی از مطالبات مردمی پاسخ داده شد اما رفع محرومیت از بخشها به ویژه شهرهای اقماری نیازمند همت و کار مضاعف تری است.

نبود آب سالم و بهداشتی، کمبود آب در بخش های مختلف کشاورزی، عدم برخورداری از فضاها و اماکن فرهنگی و ورزشی، کمبود سرانه های فرهنگی، آموزشی، خدماتی، رفاهی و بهداشتی، عدم برخورداری مردم از معابر و کوچه های آسفالت شده، عدم استقرار نمایندگی ادارات در این شهرها و بسیاری دیگر از موارد باعث شده گذشته نه چندان دور کرج که تا پیش از استان البرز در زیر سایه سنگین تهران قد خم کرده بود امروز برای شهرهای اقماری تکرار شود.

استان تازه تاسیس البرز به مرکزیت کرج نیازمند مطالعات کارشناسی در تمامی حوزه ها و بخش های مختلف است تا علاوه بر توجه به مرکزیت آن از هم اکنون به فکر تامین زیرساختهای لازم در بخشها، شهرها و شهرستانهای این استان باشد.

افزایش حقابه کرج از سدهای طالقان و امیر کبیر، توسعه خطوط مترو کرج و ادامه مسیر به هشتگرد و اشتهارد، تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل خطوط متروی زیر زمینی، توسعه و تجهیز مراکز درمانی و احداث بیمارستانها، تامین سرانه های آموزشی و پرورشی، احداث و توسعه کتابخانه ها و فرهنگسراها، احیای بافت های فرسوده و ارائه تسهیلات مورد نیاز به مردم، از جمله نیازها به شمار می رود.

همچنین تحقق اصل 44 قانون اساسی در راستای خصوصی سازی و توجه به نیازها و مطالبات تعاونی ها، افزایش سرانه های فضای سبز، لزوم توجه به مطالبات و خواسته های اقشار مختلف فرهنگی و هنری، رفع گره های ترافیکی آزادراه تهران- کرج و ساماندهی میدان شهید سلطانی، اجرایی کرده طرح جامع گردشگری و لزوم توجه بیشتر به مسائل و مشکلات جاده چالوس، تعیین تکلیف مدارس استیجاری، رفع معضل بیکاری، حمایت از بخش صنعت برای ایجاد و تثبیت اشتغال از عمده ترین مسائلی است که استان البرز با آن مواجه است.

به هر روی روز سه شنبه مرکز استان البرز میزبان رئیس جمهور است و تمامی دستگاه ها و سازمان ها با برنامه ریزی های مدون تلاش دارند با ارائه طرحها و پروژه های پیشنهادی خود سهم قابل توجهی از اعتبارات این سفر را به استان اختصاص دهند تا بخشی از محرومیت ها و کاستی های استان در بخش های مختلف رفع شود. این مهم زمانی مسیر خواهد شد که تمامی مسئولان استان همراه با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با دفاع از برنامه های سازمانهای مختلف نوید رشد و توسعه استان تازه تاسیس البرز را سر دهند.