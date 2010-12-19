تولید مواد مخدر صنعتی در مرزهای شرقی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان عصر یکشنبه در همایش پیشگیری علمی از اعتیاد گفت: متاسفانه تولید مواد مخدر صنعتی در کشورهای شرقی ایران افزایش یافته است و این مسئله با حضور اشتغالگران در افغانستان تشدید شده است.

وی گفت: یکی از دلایل اشغال افغانستان مقابله با تولید مواد مخدر بود اما در عمل شاهد هستیم که تولید افزایش یافته و این افزایش به خصوص در زمینه مواد مخدر صنعتی که بسیار خطرناک است کاملا چشمگیر است.

سردارچناریان افزود: طی سال جاری میزان کشفیات مواد مخدر صنعتی در استان کرمان در مقایسه با سال قبل شاهد رشدی 321 درصدی بوده است.

وی با تاکید بر لزوم پیشگیری از مصرف این گونه مواد مخدر افزود: آگاه سازی جوانان در این خصوص و نظارت خانواده ها بسیار تاثیر گذار است.

وی با خطرناک توصیف کردن مواد مخدر صنعتی گفت: دشمن امروز در پی آن است با تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی به جوانان ضربه بزند.

وی ادامه داد: مصرف کراک، کریستال و شیشه بسیار تواهم زا و مرگبار است.

رئیس پلیس کرمان با اشاره به آمار جرایم به خصوص در رانندگی گفت: شاهد افزایش جرایم و حوادث رانندگی توسط مصرف کنندگان این مواد هستیم.

