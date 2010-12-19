جشنواره ملی خوشنویسی کاتبان وحی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، منصور طبیعی در خصوص برگزاری این جشنواره افزود: با توجه به تشکیل دبیرخانه این جشنواره و تکمیل بانک اطلاعاتی هنرمندان خوشنویس سراسر کشور، این رویداد مهم در اسفند ماه 89 همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) در شش رشته نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، نسخ، نقاشیخط و گرایشهای نوین برگزار می شود.

وی ارتباط بیشتر و عمیق‌تر هنرمندان با مفاهیم قرآنی، ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط و تبادل تجربه‌های هنری هنرمندان سراسر کشور دانست و گفت: توجه به تجربه‌های تصویری نو و خلاقانه هنرمندان جوان و جویای نام در جهت ترویج فعالیتهای قرآنی و بررسی و تاکید بر زمینه‌های هویت فرهنگی و معنوی هنر اسلامی از دیگر اهداف این جشنواره است و با توجه به اولین دوره برگزاری سعی شده از اساتید مطرح ملی جهت داوری هر رشته بهره لازم برده شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس توزیع عادلانه فعالیتها و برنامه های قرآنی با توجه به استعدادها و اقتضائات سراسر کشور را از جمله اهداف میزبانی اولین جشنواره خوشنویسی و نقاشیخط کاتبان وحی دانست و گفت: استان فارس موج آفرینی و رغبت انگیزی در عرصه قرآن و هنر که از دیگر اهداف کلان جشنواره آیات است را به خوبی به وجود می آورد.

طبیعی اضافه کرد: با وجود خوشنویسان برجسته ای مانند احمد نی ریزی‌ یکی‌ از معروفترین‌ و پرکارترین‌ خوشنویسان‌ ایرانی‌ جهان اسلام که عمده فعالیت خود را در راه قرآن انجام داده و اهل فارس است می توان گفت این جشنواره نوید بخش احیای خوشنویسی قرآنی در کشور و این استان است.

وی گفت: با توجه به موضوع جشنواره که برگرفته از آیات نورانی کلام الله مجید است این جشنواره با استقبال هنرمندان متعهد روبرو می شود.

دبیر این جشنواره اضافه کرد: موضوع این جشنواره آیات کلام الله مجید است و تمامی هنرمندان و علاقمندان می توانند با بهره گیری از این کتاب آسمانی در جشنواره شرکت کنند.

طبیعی حضور هنرمندان در این جشنواره را براساس استعدادهای فطری و روحانی آنها دانست و گفت: امیدواریم هنرمندان خوشنویس فارس در این حضور سهمی مضاعف داشته و انوار این حضور نیز بر دلهای آنها نفوذ بیشتری داشته باشد.