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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۸:۱۱

مدیرعامل آبفای خوزستان:

دایر شدن انشعاب آب در دزفول به 13 روز کاهش یافت

دایر شدن انشعاب آب در دزفول به 13 روز کاهش یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به گلایه مردم از طولانی بودن زمان تقاضا تا دایر شدن انشعاب آب که بعضا دو تا سه ماه طول می کشید، گفت: با تمهیداتی که اتخاذ شده است این مدت زمان به 13 روز کاهش یافت.

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول اظهار داشت: شهرستان دزفول با احتساب شهرهای صفی آباد، دزآب، میانرود، سالند و حمزه تعداد قریب به 85 هزار اشتراک را تحت پوشش دارد.

رئیس هیئت مدیره آبفای خوزستان ادامه داد: حجم آب تولیدی این شهرستان قریب به 40 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل 62 درصد رشد و چهار درصد نیز کاهش هدررفت آب داشته است.

پویا با اشاره به افزایش مشترکین تحت پوشش دزفول خاطرنشان کرد: برای تامین آب مورد نیاز شهر سه حلقه چاه با عمق 100 متر از محل طرح های آبرسانی حفاری و وارد مدار شد که به موجب آن 150 لیتر در ثانیه به مجموعه تولید روزانه دزفول اضافه شد.

مدیرعامل آبفای خوزستان تصریح کرد: علاوه بر حفر سه حلقه چاه جدید موفق شدیم سه حلقه چاه قدیمی را نیز احیا کنیم و ظرفیت تولید آب در شبانه روز را به 30 هزار مترمکعب ارتقا دهیم.

وی طول شبکه آب دزفول را 675 کیلومتر خواند و گفت: هم اکنون 27 حلقه چاه در مدار تولید قرار دارد و ظرفیت ذخیره سازی آب در مخازن بتنی 30 هزار مترمکعب است.

عضو ستاد خشکسالی خوزستان عنوان کرد: دزفول در زمینه توسعه آبرسانی شبکه موفق شده است چهار هزار و 126 متر شبکه انتقال در اقطار 110 تا 350 میلی متر را در مناطق مختلف شهر و 18 روستای تابعه اش گسترش دهد.

پویا عنوان کرد: با اجرای سیستم ایزو و رفع موارد اشکال، آبفای دزفول موفق به کاهش این مدت زمان شد که بر همین اساس رضایتمندی و رفاه مردم را در پی داشته است.
کد مطلب 1213176

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