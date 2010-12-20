دایر شدن انشعاب آب در دزفول به 13 روز کاهش یافت

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول اظهار داشت: شهرستان دزفول با احتساب شهرهای صفی آباد، دزآب، میانرود، سالند و حمزه تعداد قریب به 85 هزار اشتراک را تحت پوشش دارد.



رئیس هیئت مدیره آبفای خوزستان ادامه داد: حجم آب تولیدی این شهرستان قریب به 40 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل 62 درصد رشد و چهار درصد نیز کاهش هدررفت آب داشته است.



پویا با اشاره به افزایش مشترکین تحت پوشش دزفول خاطرنشان کرد: برای تامین آب مورد نیاز شهر سه حلقه چاه با عمق 100 متر از محل طرح های آبرسانی حفاری و وارد مدار شد که به موجب آن 150 لیتر در ثانیه به مجموعه تولید روزانه دزفول اضافه شد.



مدیرعامل آبفای خوزستان تصریح کرد: علاوه بر حفر سه حلقه چاه جدید موفق شدیم سه حلقه چاه قدیمی را نیز احیا کنیم و ظرفیت تولید آب در شبانه روز را به 30 هزار مترمکعب ارتقا دهیم.



وی طول شبکه آب دزفول را 675 کیلومتر خواند و گفت: هم اکنون 27 حلقه چاه در مدار تولید قرار دارد و ظرفیت ذخیره سازی آب در مخازن بتنی 30 هزار مترمکعب است.



عضو ستاد خشکسالی خوزستان عنوان کرد: دزفول در زمینه توسعه آبرسانی شبکه موفق شده است چهار هزار و 126 متر شبکه انتقال در اقطار 110 تا 350 میلی متر را در مناطق مختلف شهر و 18 روستای تابعه اش گسترش دهد.



پویا عنوان کرد: با اجرای سیستم ایزو و رفع موارد اشکال، آبفای دزفول موفق به کاهش این مدت زمان شد که بر همین اساس رضایتمندی و رفاه مردم را در پی داشته است.