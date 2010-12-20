تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و نهم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیستم دسامبر سال 2010 میلادی.

- محمد بن همام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا امشب در راس هیئتی پنج نفره وارد تهران می‌شود.

- هفته پنجم از نوزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های پتروشیمی بندرامام و نفت سپاهان آغاز می‌شود.

- هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های راسینگ سانتاندر و هرکولس به پایان می‌رسد.

- مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جام باشگاه‎های جهان امروز با برگزار دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* اسکرا لهستان - بولیوار آرژانتین

* پیکان ایران - ترنتینو ایتالیا

- روز دوم از سیزدهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* چین - کره شمالی

* کره جنوبی - ازبکستان

* قزاقستان - ایران

* ژاپن - تایلند