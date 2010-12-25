دکتر محسن الویری را نخستین بار در سایت دانشگاه امام صادق (ع) شناختم. همان طور بود که استادش، ابراهیم فیاض می گفت. پر کار و البته به روایت استاد و به گواهی این مصاحبه، عمیق. دکتر محسن الویری دانش آموخته حوزه است. خارج فقه را نزد آیت الله مکارم شیرازی به شاگردی می نشیند و خارج اصول را نزد آیت الله سبحانی. او با درجه دکتری تاریخ تمدن اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) نیز هست. مصاحبه خبرنگار مهر با این استاد دانشگاه ساعت 7 صبح روز تاسوعا انجام شده است که در زیر می خوانید.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: آقای دکتر! می خواهم مهمترین تفاوتهای نظام آموزشی حوزه و دانشگاه را از نظر شما بدانم. ابتدا ویژگی های نظام آموزشی حوزه را برای ما شرح دهید.



- حجت الاسلام محسن الویری: تفاوتهای آموزشی حوزه و دانشگاه را از جهات مختلف می توان مورد بررسی قرار داد اما در کلان ترین وضع می توان گفت نظام آموزشی سنتی ما یک نظام فرد محور و فهم گراست و نظام آموزشی جدید یک نظام ساختار محور و حجم گراست. در مقام توضیح می توانم بگویم مولفه های آموزشی نظام آموزشی حوزه را می توان استاد، دانشجو، متن درسی، زمان و مکان آموزش، شیوه آموزش و مانند اینها دانست.



در نظام آموزشی حوزه فهم و فهم دانش پژوه بر اساس نیاز او تنظیم می شد. یعنی مهم این است که طلبه، مطلب را بفهمد و پس از فهم مطلب، وارد مطلب دیگر شود. از این رو طلبه، هیچ الزامی در مطالعه یا انتخاب درس و یا استاد خاص ندارد. طلبه همدرس خود را با اختیار تام و تمام خود انتخاب می کند. به خاطر همین فرد محور بودن، یکی از سنت های جاری حوزه علمیه، مباحثه است. تکرار، گفت و گوی حرف استاد، ایفا کردن نقش استاد توسط هر یک از طرفین مباحثه، انتقادات، ابهامات و تاملات مطرح شده در این میان به فهم مطلب کمک خواهد کرد.



در زمینه متن درسی با وجود اینکه متن شناخته شده ای وجود دارد، اما طلبه ملزم به انتخاب متن خاصی نیست. مهم تر از آن این است که حجم مطلب آموزشی برای هر فرد، بسته به حال او متفاوت است. زمان آموزش کاملا وابسته به توافق استاد و طلبه بود و در هر ساعتی کلاس را تشکیل می دادند. حتی یک ساعت پیش از اذان صبح تا نیمه شب. تابع مکان خاصی هم نبود و اساسا تشریفاتی نبود. هر چند که برخی اوقات مدارس بزرگی هم ساخته می شد. همین طور است در مورد شیوه آموزش که استاد تکلیف خاصی را بخواهد یا نه یا اینکه مطلب را تکرار بکند یا نه. این مسئله کاملا منعطف است. بنابراین نظام آموزشی حوزه بر پایه فهم محوری یک فرد استوار بود.



البته ذکر این نکته ضروری است که در آموزش های حوزوی به دلیل همین فردمحور بودن یک نوع بی نظمی و بی ضابطه مندی وجود دارد. هنوز هم ممکن ست افرادی را داشته باشیم که 40 سال است در درس خاصی حاضر می شوند بدون هر گونه مطالعه، مباحثه و یا یادداشت برداری و صرفا بر مبنای یک عادت.



* در نقطه مقابل؛ دانشگاه؟



- عزیزان می دانند که تقریبا تمام این ویژگیها در نظام آموزشی دانشگاه متفاوت است. اولا ساختارها وجود دارد و در این ساختار حتی مدرک تحصیلی منِ نوعی را کسی امضا می کند که در طول عمرش شاید من را ندیده باشد. رابطه فردی نیست که آن که مرا می شناسد مرا تایید کند. در انتخاب اساتید ملزم هستیم. درست است که گاهی می توان میان چند استاد انتخاب کرد اما شکل غالب انتخاب الزامی است. متن درسی نیز معین و مشخص است و حجم مشخصی از این متن درسی در یک نیم سال تحصیلی باید تدریس شود. چه دانشجو بفهمد و چه نفهمد. نمی توان دوره را بر اساس او تنظیم کرد. دانشجو باید خود را با برنامه دوره ای تنظیم کند. در این نظام آموزشی برنامه ریزی صورت می گیرد و نمی توان زمان و مکان آموزش را با درخواست دانشجو یا استاد تغییر داد. همین طور است شیوه آموزش و آزمون که بر اساس ساختار است.



ذکر سه نکته ضروری است. نخست اینکه ذکر این ویژگیها به معنای برتر دانستن یک نظام آموزشی بر نظام آموزشی دیگر نیست. این داوری را در جای دیگری و با معیارهای دیگری باید صورت داد. دوم اینکه این را هم نمی توان انکار کرد که در نظام آموزشی حوزه (البته قبل از تحولات سالهای اخیر) به دلیل همان فرد محور بودن یک نوع بی نظمی و بی ضابطه مندی وجود دارد. افرادی وجود دارند که به صورت روزانه، حدود 40 سال است بدون هرگونه یادداشت برداری یا مطالعه و مباحثه در درس خاصی حاضر می شوند، صرف عادتی که به این کار دارند و بدون وجود پرسشی که این فرد در این 40 سال چه کرده است و یا اینکه چرا دوره آموزشی این فرد اینقدر طول کشیده است. و سومین نکته این است که سخنان من در مورد حوزه تا پیش از تحولات سالهای اخیر حوزه های علمیه است و در باره آن چیزی سخن می گویم که حوزه های علمیه امروزی میراث دار بخشی از آن هستند.



* بسیار خوب. من کاملا متوجه تفاوت های نظام آموزشی حوزه و دانشگاه از دیدگاه شما شدم. حالا می خواهم تفسیر شما را از عبارت "وحدت حوزه و دانشگاه" بدانم.



- همانطور که برخی بزرگان گفته اند در اینجا آن وحدت عینی و حقیقی و فلسفی که یکی در دیگری مضمحل شود و دیگر آن هویت پیشین را نداشته باشد، مد نظر نیست. این تعبیر با کمی مسامحه به کار می رود و در اصل یک وحدت اعتباری به معنای پیوند و همکاری و همیاری است. تعبیر پیوند و همگرایی حوزه و دانشگاه بهتر می تواند مضمون این نظریه را ادا کند.

اگر مراد از وحدت همگرایی شد، بدین معناست که هر کدام از این دو نهاد امتیازاتی علاوه بر دیگری دارد که دیگری فاقد آن است. از این رو می فهمیم که جامعه دینی از هیچ یک بی نیاز نیست. بخشی از بارهای این جامعه را دانشگاه برمی دارد و نهاد حوزه نمی تواند این کار را بکند و برعکس بخشی از بارهای جامعه را حوزه برمی دارد و نهاد دانشگاه نمی تواند این کار را انجام دهد. باید این دو نظام آموزشی مکمل هم باشند تا بتوانند نیازهای معرفتی و تربیت نیروی متخصص انسانی را از زمین بردارند.



* آیا این اتفاق در این سی و دو سال پس از انقلاب که ما این نظر را مطرح کردیم افتاده است؟



- مانند بسیاری دیگر از آرمان های انقلاب با همه زحمت هایی که کشیده شده و گامهای خوبی که برداشته شده – مثل ایجاد یک نهاد جدید آموزشی تحت عنوان دفتر همکاری های حوزه و دانشگاه که الان تحت عنوان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است - هنوز احساس رضایت در بین متولیان امر به چشم نمی خورد که به آن نقطه ای که می خواستیم رسیده ایم. شاید این کار باید الزاماتی داشته باشد که تا محقق نشود زمینه وحدت حوزه و دانشگاه ایجاد نمی شود.. حتی همان نهاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هم شاید نتواند الگوی خوبی برای این امر باشد.



* چه باید کرد آقای دکتر؟



- ببینید. موضوع وحدت حوزه و دانشگاه یکسری الزامات و مقدمات ساختاری دارد، یکسری مقدمات و الزامات معرفتی و یکسری مباحث مدیریتی جزئی و خرد. در بخش ساختاری به نظر می رسد که ما در پیکره مدیریتی کشور خودمان نسبت به آرمانها و منویات امام خمینی و رهبر معظم انقلاب دچار یک گسست حقوقی و قانونی هستیم که منحصر به بحث وحدت حوزه و دانشگاه نیست. گرچه در یکی دو دهه اخیر گامهای بسیار موثری درباره داشتن یکسری سیاست های کلی نطام و سند چشم انداز و ساز و کارهایی برای اشراف این اسناد بر برنامه های توسعه ای و سالانه بودجه برداشته شده است اما هنوز ساز و کار تضمینی و قطعی برای این که چگونه خط مشی کلی نظام در لابلای برنامه ها عملی شود نداریم. متاسفانه باز بودن دست مسئولان اجرایی در اعمال سلیقه ها و داشتن تفسیرهای مختلف و اینکه ساز و کاری برای جلوگیری از تفسیرهای به رای وجود ندارد در این میان باعث اختلال امور شده است.



در ساحت معرفتی بیان می شود که بحث همگرایی حوزه و دانشگاه با بحث اسلامی کردن دانشگاهها و نیز موضوع رابطه حوزه علمیه با نظام حکومتی ما پیوند دارد. این مسائل باید به دقت مورد واکاوی قرارگیرد و به یک دیگاه مورد وفاق برسیم. این بحث ها اینطور نیست که بگوییم که به دیدگاه واحد برسیم اما باید به یک دیدگاه نسبتا همگرا برسیم که اگر اینگونه نباشد این بحث پیش می آید که به کدام یک عمل کنیم؟ در شرایطی مثل اسلامی کردن علم که از الزامات همگرایی حوزه و دانشگاه است ده یا دوازده دیدگاه در کشور وجود دارد، کدام باید بادشد؟ این روش درست نیست که مسئول اجرایی بیاید و دیدگاه خودش را ملاک و معیار قرار داد. ضمن اینکه نباید از نخبگان جامعه چشم پوشید. گرچه سنت اعتنای بایسته به نخبگان در چند سال اخیر مورد خدشه قرار گرفته است در عین حال که حس وجود فضای مناسب برای دخالت در جامعه برای برخی از نخبگان بوجود آمده است. چنین بحثهایی را نمی توان با معیار دادن یک سلیقه واحد مدیریت کرد. باید همه نخبگان در این امر مشارکت کنند تا محصول کار را همه از خود بدانند تا در مقام اجرا نیاز به بخشنامه های آنچنانی نباشد و همه آن را به طور طبیعی اجرا کنند.

در مورد موارد اجرایی باید بگویم که ما اکنون شاید 9 یا بیشتر موسسه آموزش عالی داشته باشیم که دغدغه همگرایی حوزه و دانشگاه را داشته باشند. حال چه به عنوان دانشگاههای مستقل و یا موسسات آموزش عالی اقماری حوزه. من به لحاظ تعلق خاطر و به لحاظ دینی که به دانشگاه امام صادق (ع) دارم از این دانشگاه یاد می کنم که محصول یک دین شناس وارسته و معتقد به اینکه حوزه باید گامی به سمت نیازهای جامعه قرار دهد است. این دانشگاه تجربه 28 ساله بسیار خوبی دارد. این تجارب به شدت نیازمند واکاوی است. ما بارها پیشنهاد دادیم که دفتری در وزارت علوم برای این امر اختصاص یابد تا این موسسات بتوانند تجارب خود را واگویی کنند یا اینکه همایشهایی بدون تشریفات در مورد نظام آموزشی و ... برقرار کنند و تجارب خود را منتقل کنند و ببینند می توانند به نظام واحد پژوهشی برسند یا نه.



در نظام اخلاقی این موسسات هم بحث این است که از آن جایی که در عمل دانشجو باید به ارزش های اسلامی پایبندی داشته باشد، باید روش هایی اتخاذ شود که اثر منفی نداشته باشد و از آن رویکردهای خشک مغزانه که باعث زدگی دانشجو از دین می شود جلوگیری شود. در مورد متن درس و مهمتر در مورد تقسیم کار. برخی رشته ها هستند که همه یا اکثر موسسات آموزش عالی دارند اما برخی رشته ها روی زمین مانده اند بنابراین سومین مورد، روی هم ریختن تجربه های جزئی انجام شده در طول این سالهاست.



* آقای دکتر؛ اساسا خود شما به عنوان یک دانش آموخته و استاد دانشگاه امام صادق (ع) تجربه این دانشگاه را موفق می دانید؟



- تجربه قابل توجهی می دانم. متناسب با اهدافی که در پایه گذاران این دانشگاه وجود داشته و در دیدار دست اندرکاران دانشگاه با رهبری در عید غدیر پارسال مطرح شده است و هم چنین اگر به افق مطلوب نگاه کنیم، هنوز جای کار دارد. با توجه به اینکه دانشگاه اعتراف دارد که از اهداف خود عقب است و برنامه آن برای جهش علمی است، این تجربه، تجربه بسیار قابل توجهی به حساب می آید.



- تاکید کردید که بحث وحدت حوزه و دانشگاه با موضوع علوم انسانی اسلامی ارتباط دارد. از این فرصت می خواستم استفاده کنم و بپرسم آیا به نظر شما دانشگاه فعلی سکولار است و اگر چنین است؛ این سکولاریسم به چه معناست؟



- نه من اعتقاد افراطی ندارم. این اعتقادی که برخی دارند به گونه ای است که انگار قطعه ای از مغرب زمین در کشور ماست و من این را واقع بینانه نمی دانم. بسیاری از کسانی که در جریان پیروزی انقلاب و تثبت نظام جمهوری اسلامی نقش داشتند و حتی کسانی که در حال حاضر در مسند امور هستند در دانشگاهها درس خوانده اند. معیار، شاخص و سنگ ترازوی من اندیشه و راه و خط امام (ره) است. در اندیشه امام چنین موضوعی که دانشگاه موجودی غرب زده و غربی است ورود ندارد. در دانشگاه، جوانان نقش آفرین ما در حال تحصیل هستند و در دوران دفاع مقدس حماسه هایی جون شهید علم الهدی و دیگران را رقم زدند. ممکن است مدعیان این سخنان، تفکیکی قائل شوند میان جوهره دانشگاه و اساتید و دانشجویان آن و بگویند ساختار دانشگاه سکولار است اما افراد ارزشی. باید گفت درست است که دانشگاه از تمدن غربی برخاسته است اما هر پدیده وارداتی پس از ورود به یک منطقه، بومی همان منطقه می شود که البته بسته به قدرت پدیده وارداتی و قوت شرایط محیطی سرعت بومی شدن متفاوت است. مجلس هم غربی است. اما آیا می توان گفت جون مجلس شورای اسلامی چون ریشه در مجلس غربی دارد. پس باید از اساس با آن مخالفت کرد و آن را بر چید؟ می پذیرم که ساختار دانشگاه کنونی برآمده از یک تمدن سکولار است، گرچه من غرب را در حوزه دانشگاه ملهم از کشورهای اسلامی می دانم اما همین ساختار غربی برخاسته از تمدن سکولار در طول این مدت بومی شده است و این نگاه یکسره و یکپارچه سرد را نباید داشت.



* پس این اسلامی شدن در مقابل چه قرار می گیرد؟



- بر اساس فهم من، علوم در گذشته تمدن ما اولا یک تنه در خدمت نیازهای جامعه دینی و ثانیا در خدمت تعالی آن جامعه بودند. اگر نظام دانشگاه را از این منظر تحلیل کنیم در هیچ یک از این موارد نمره خوبی نمی گیرد. پس باید دانشگاه تغییراتی کند تا در پیوند با جامعه در خدمت تعالی و خدمت جامعه باشد و بتواند هم برای بهتر شدن جامعه در همه ابعاد تلاش کند و هم برای اینکه این بهتر زندگی کردن معطوف شود به سرای جاوید حرکت کند. خلاصه کلام این است: تغییرات ساختاری و محتوایی برای در خدمت جامعه دینی قرار گرفتن.



* علوم انسانی چه طور؟ آیا علوم انسانی موجود که در دانشگاهها تدریس می شود سکولاری است؟



- خوشبختانه بعد از 32 سال فرصت پیدا کردیم تا به علوم انسانی بپردازیم که پیوند با ارزشها و ساختگاهها در آن بیشتر به چشم می خورد. در گذشته تمدنی ما علوم رایج میان مسمانان به دو بخش علوم دخیل و علوم اصیل تقسیم می شده است. علوم اصیل آن دسته از علوم است که از درون دین بیرون آمده باشد و به علوم انسانی نزدیک باشد. علوم دخیل در مقابل از یافته های علوم دیگر هستند که تقریبا تمامی آنها علوم طبیعی بوده اند غیر از مثلا فلسفه یا منطق. در آن زمان دغدغه اسلامی کردن برای علوم اصیل مطرح نبود اما در مورد علوم دخیل وجود داشت. از این رو ساز و کاری برای این علوم اندیشیده شد تا در خدمت رفع نیاز جامعه دینی و نیز تعالی آن باشد. بنابراین راه این است که ما باید در مورد علوم انسانی، فلسفه داشته باشیم تا از آن طریق بتوانیم بر آن علوم اشراف پیدا کنیم تا جنبه های معرفتی و دینی آن را برپا کنیم. کما اینکه در مورد فلسفه علوم طبیعی هم به تجدید نظر نیاز داریم.



* به عنوان سوال آخر؛ با توجه به مطالعات شما در حوزه ارتباطات، وضعیت استفاده از رسانه (مولتی مدیا) چه رسانه های قدیم تر و چه جدید تر در مسائل حوزه و دانشگاه چگونه است؟



- ابن نکته ظریفی است که حوزه علمیه چون قبول دارد رشدی متناسب با زمانه نداشته و این نهیب که باید خود را به روز کند

تلاش شدیدی برای جبران این عقب ماندگی تاریخی انجام داده است. اما این اعتقاد رایجی برای دانشگاهها نبوده است. بنابراین حوزه تلاشهای جدی انجام داده است (که البته باید مراقب آسیبهای هر بخش هم باشد). یکی از این قسمتها، موضوع استفاده از رسانه برای آموزشهای درون دینی است. من در حال حاضر به جد معتقد هستم که استفاده از لوح فشرده آموزشی و جمع آوری کتب مورد نیاز طلبه حداقل در سطح ملی – که در حوزه علمیه صورت گرفته - شاید نظیر نداشته باشد. من در اینجا رسانه را به معنای عام استفاده می کنم. همچنین است راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی و شبکه های ماهواره ای. البته یکی از مسائلی که هنوز در حوزه جای کار دارد و باید کار شود، فهم زبان رسانه است که موضوعی است متفاوت با استفاده از آن.



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گفتگو: مصطفی مسجدی آرانی