به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور ابراهیم زاده پس از پیروزی تیمش مقابل مس کرمان در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط بازی و پیروزی ذوب آهن در این بازی اظهار داشت: زمانی که بازیکنان یک تیم 15 هفته نباخته اند و نتایج خوبی کسب کرده اند مسلم است که ابتدا برای نباختن به میدان می آید و پس از آن در صدد استفاده از ضد حملات هستند.

وی با بیان اینکه بازیکنان مس در صدد استفاده از فضاهای پشت مدافعان بوده اند، ادامه داد: در نیمه نخست بازی هر دو تیم چند موقعیت گل داشتند اما هیچ یک نتوانستند از این موقعیتها استفاده کنند. با آغاز نیمه دوم روند بازی به سود تیم ذوب آهن بود و بازیکنان ما تا پیش از اعلام پنالتی بازی خوبی از خود ارائه کردند حتی پس از پنالتی اعلام شده نیز موقعیتهایی برای رسیدن به گل داشتیم و خوشحالم که پس از آن به گل رسیدیم. در بازی امروز نشان دادیم حتی می توانیم در شرایط خاص پیروزی را از آن خود کنیم.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان در مورد اظهارات صمد مرفاوی پیرامون داوری بازی و عملکرد ابراهیم زاده گفت: در مورد اظهارات مرفاوی صحبتی نمی کنم و پاسخ مرفاوی را نمی دهم به نظر من اظهارات وی به خودش مربوط است و تا جایی که ما از قانون اطلاعات داریم داور می تواند در چنین موقعیتهایی از سه روش استفاده کند که مردود اعلام کردن گل یکی از این سه روش بود.

ابراهیم زاده ادامه داد: باید بگویم که اگر من به تنهایی به طرف داور رفتم پس از رفتن من به طرف داور همه کادر فنی تیم مس کرمان و بازیکنان به طرف داور رفتند و نسبت به تصمیمش اعتراض کردند و به نظر من طبیعی است که بازیکنان و کادر فنی یک تیم از حق خود دفاع کند.

وی ادامه داد: باید اعلام کنم که فوتبال خوبی از خود ارائه دادیم و می دانستیم تیم مس با توجه به مهره های حرفه ای فوتبالی ساده و روان در دستور کار خود قرار می دهد بنابراین در صدد استفاده از همه موقعیتهای خود بودیم.

خبرنگاری پرسید "آیاپیش ازآمدن به کنفرانس مطبوعاتی مسئولان تیم مس به شما بی احترامی کردند" که ابراهیم زاده پاسخ داد: در این زمینه صحبتی نمی کنم و باید بگویم هرکس در شان خود سخن می گوید. ممکن است برخی دوستان در مورد من و نحوه سرمربی گری ام اظهاراتی به زبان آورده باشند اما در این زمینه صحبتی نمی کنم و به آن توجهی نخواهم گرفت.

وی در مورد تغییراتی احتمالی در صدر باشگاه ذوب آهن و اعضای هیئت مدیره این باشگاه و تاثیر آن در تیم فوتبال ذوب آهن خاطرنشان کرد: این شایعات را نشنیده ام و به نظر من حتی اگر شایعات صحت داشته باشد بازیکن باید در زمین تلاش خود را به کار گیرد و برای پیروزی به میدان رود. من و همه بازیکنان با باشگاه قرارداد داریم و مطمئن هستیم تغییرات هیچ تاثیری در عملکرد ما نخواهد گذاشت.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و مس کرمان درهفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر عصرامروز یکشنبه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با برتری یک برصفر تیم ذوب آهن به پایان رسید.