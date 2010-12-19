24 ساعت برای بررسی استعفای دایی وقت خواستیم/ گزینه ما داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی پس از شکست سنگین تیم فوتبال این باشگاه مقابل صبای قم با بیان این مطلب افزود: از همه هواداران پرسپولیس از بابت ناکامی تیم عذر‌خواهی می کنم و از این که باعث ناراحتی آنها شدیم شرمنده هواداران هستیم.

وی گفت: هوادارانی که در سرما و گرما حامی تیم ما هستند این حق را دارند که زمانی که تیمشان نتیجه نگرفت و انتظاراتشان برآورده نشده است اعتراض کنند و این لیاقت ما بود که شنونده اعتراضات آنها باشیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس امروز را روزی بد برای این تیم خواند و گفت: پیش از جلسه ای که با حضور بازیکنان با علی دایی داشتیم آقای دایی اصرار کرد تا کناره گیری اش از سمت سرمربی گری تیم را بپذیرم من به او گفتم شما ناراحتید. برای گفتگو با خبرنگاران به سالن کنفرانس بروید بعد در این خصوص صحبت می کنیم اما ظاهرا ایشان خیلی ناراحت بودند و تصمیمشان را پس از حضور در رختکن به بازیکنان اعلام داشتند.

وی گفت: آقای دایی نسبت به جدایی از کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس مصر هستند و ما باید در کمترین زمان بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم قطعا در فاصله یک بازی مانده به تعطیلات نیم فصل تصمیمی می گیریم که به سود تیم باشد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با تشریح شرایط رختکن تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست مقابل صبای قم گفت: پس از کنفرانس خبری آقای دایی داخل رختکن آمدند و با تک تک بازیکنان خداحافظی کردند این در حالی است که آنها گریه می کردند و حتی می خواستند مانع از خروج دایی از رختکن شوند.

حبیب کاشانی با تاکید بر اینکه دو دستگی در تیم فوتبال پرسپولیس ندیده است گفت: زمانی که 18 نفر از بازیکنان تیم اعم از بازیکنان اصلی و ذخیره گریه می کنند این نشان از دو دستگی در تیم نیست. به هر حال عواملی در شکست های تیم تاثیرگذار بوده که باید آنها را بررسی و رفع کنیم.

وی گفت: ظرف 24 ساعت آینده تصمیمی خواهیم گرفت که هم به سود علی دایی باشد و هم به سود پرسپولیس. هنوز استعفای علی دایی را نپذیرفته و برای انتخاب جانشین وی تصمیمی نگرفته ایم متاسفانه آقایی دایی مصمم است که دیگر به تیم باز نگردد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با تکذیب شایعه حضور مربیانی چون لوکا بوناچیچ در تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اینها بحثهایی است که مطرح شد و هیچ گونه پایه و اساسی ندارد.

حبیب کاشانی همچنین با تاکید. بر اینکه مذاکره ای با حمید استیلی نداشته است افزود: استیلی یک مربی حرفه ای است که تحت قرارداد با باشگاه شاهین است در ضمن ما برای قبول یا رد استعفای دایی هنوز تصمیمی نگرفته ایم که بخواهیم دنبال جانشینش باشیم.

وی گفت: هیچ کس از استعفای علی دایی خبر نداشت. من از او خواستم برای عملی کردن تصمیمش عجله نکند. آقای دایی با کناره گیری از پرسپولیس به نوعی به ما فرصت داد تا شرایط را بررسی و بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس وجود توطئه و کم کاری در تیم فوتبال پرسپولیس را رد کرد و تعلل و قصور بازیکنان را عامل شکست و ناکامی این تیم در عرصه های اخیر عنوان کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در ناکامی پرسپولیس همه عوامل این باشگاه دخیل هستند از هواداران خواست به مجموعه پرسپولیس کمک کنند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: ظرف 24 ساعت آینده روی قبول یا رد استعفای علی دایی تصمیم گیری خواهیم کرد اما اگر استعفای او را پذیرفتیم گزینه جانشینی او حتما یک مربی ایرانی خواهد بود.