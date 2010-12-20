به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 19 گل از خط دروازهها گذشت که میانگین 1/2 گل برای هر بازی است.

- نتایج دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پرسپولیس تهران یک - صبای قم 4

گل‌ها: سپهر حیدری (2+90) برای پرسپولیس و فرزاد حاتمی (2)، وحید حمدی نژاد (28 و 60) و سعید بیات (32) برای صبای قم

* سایپای البرز یک - صنعت نفت آبادان صفر

گل: کریم انصاری‌فرد (34)

* پاس همدان یک - استیل آذین تهران یک

گل‌ها: همت عابدین نژاد (14) برای پاس همدان و سیاوش اکبرپور (30) برای استیل آذین

* راه آهن شهرری صفر - تراکتورسازی تبریز یک

گل: علی علیزاده (8)

* شهرداری تبریز یک - نفت تهران صفر

گل: سعید دقیقی (83 - پنالتی)

* ذوب آهن اصفهان یک - مس کرمان صفر

گل: جلال رافخایی (5+90)

* ملوان بندرانزلی صفر - سپاهان اصفهان صفر

* شاهین بوشهر 2 - پیکان قزوین یک

گل‌ها: عبدالله کرمی (54) و ایمان حیدری (77) برای شاهین و جهانگیر عسگری (18) برای پیکان

اخراج: مهدی طارمی(20) از شاهین و الونگ الونگ (59) از پیکان

* فولاد خوزستان 4 - استقلال تهران یک

گل‌ها: سیامک سرلک (16)، آرش افشین (31)، رضا نوروزی (35) و رضا حمودی (38) برای فولاد و فرزاد آشوبی (63 - پنالتی) برای استقلال

- جدول رده بندی لیگ برتر به شرح زیر است:

تیم بازی تفاضل امتیاز 1- ذوب آهن 19 13+ 39 2- استقلال 19 5+ 34 3- سپاهان 17 15+ 31 4- مس 19 9+ 31 5- تراکتورسازی 19 8+ 31 6- نفت آبادان 18 3+ 28 7- پرسپولیس 19 3- 27 8- فولاد 19 13+ 26 9- صبا 18 4+ 25 10- ملوان 19 5- 23 11- راه آهن 18 5- 22 12- سایپا 19 5- 20 13- پاس 19 6- 20 14- شهرداری 19 9- 20 15- شاهین 19 3- 19 16- نفت 19 6- 19 17- پیکان 19 11- 18 18- استیل آذین 19 17- 18

رضا نوروزی مهاجم فولاد خوزستان و کریم انصاری‌فرد گلزن تیم سایپای البرز با گلزنی در دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر خود را در جدول گلزنان به ادینهو نزدیک کردند. نکته جالب توجه در این هفته ناکامی بازیکنان خارجی در گلزنی بود. هر 19 گلی که این هفته از خط دروازه‌ها گذشت را بازیکنان ایرانی به ثمر رساندند.

- جدول گلزنان لیگ برتر به شرح زیر است:

14 گل: ادینهو (مس کرمان)

11 گل: رضا نوروزی (فولاد خوزستان) و کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)

9 گل: سیدمحمد حسینی (ذوب آهن اصفهان)

8 گل: میلاد میداودی (استقلال تهران)، آرش افشین (فولاد خوزستان)، روح الله عرب (صنعت نفت آبادان) و سعید دقیقی (شهرداری تبریز)

7 گل: مهرداد اولادی (ملوان انزلی)، سیاوش اکبرپور (استیل آذین)، ابراهیم توره (سپاهان اصفهان) و محسن بیاتی نیا (صبای قم)

6 گل: محمد نوری (پرسپولیس تهران)، محمد غلامی (استیل آذین)، فرهاد مجیدی (استقلال تهران) و عباس محمدرضایی (سایپای البرز)

5 گل: امین متوسل‌زاده و بهادر عبدی (راه آهن شهرری)، علی علیزاده (تراکتورسازی تبریز)، آرش برهانی (استقلال تهران)، علیرضا عباسفرد (پیکان قزوین)، غلامرضا رضایی (پرسپولیس تهران)، امید شریفی نسب (نفت آبادان)، فرهاد خیرخواه (پاس همدان)، ایمان حیدری (شاهین بوشهر) و احمد حسن‌زاده (مس کرمان)

4 گل: مسعود ابراهیم‌زاده و جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، مهدی رجب زاده (ذوب آهن اصفهان)، هادی اصغری (صبای قم)، میثم بائو و علی کریمی (شهرداری تبریز)، میلوراد یانوش و رضا عنایتی (سپاهان اصفهان)، امیر میربزرگی و جهانگیر عسگری (پیکان قزوین)، پژمان نوری (ملوان بندرانزلی)، امیر محبی (پاس همدان)، سیامک سرلک (فولادخوزستان) و ابراهیم صادقی (سایپای البرز)

3 گل: فرزاد آشوبی (استقلال تهران)، ایگور کاسترو و مهدی رجب‌زاده (ذوب آهن اصفهان)، جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، مجید خدابنده لو (پیکان قزوین)، شهرام گودرزی (شهرداری تبریز)، رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، رسول نویدکیا (نفت آبادان)، محمد نزهتی (ملوان انزلی)، باکاری دیاکیته و بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، کارلوس ادواردو (شهرداری تبریز) و اشپیتم آرفی (پرسپولیس تهران)

- جدول گلزنان خارجی لیگ برتر به شرح زیر است:

14 گل: ادینهو (مس کرمان)

7 گل: ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)

4 گل: جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان) و باکاری دیاکیته (فولاد خوزستان)

3 گل: رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، کارلوس ادواردو(شهرداری تبریز)، اشپیتم آرفی (پرسپولیس) و ایگور کاسترو ( ذوب آهن اصفهان)

2 گل: خوزه نارسیسو (نفت تهران) و اکمل هولماتوف (پاس همدان)

یک گل: تیاگو فراگو (پرسپولیس)، لئوناردو پیمنتا (تراکتورسازی)، محمود آمنه، ریکاردو دی سوزا(راه آهن شهرری)، خلدون ابراهیم (نفت تهران)، فابیو جانواریو ( سپاهان اصفهان)، آرتور یدگاریان (پاس همدان) و لئون پاچاجیان (نفت آبادان)