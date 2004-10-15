محمد جواد محبت : تمام شاعران ما از " رمضان " به جد و طنز سخن گفته اند

اين شاعر و محقق ادبيات در گفت و گو با خبرنگار ادبي مهر با بيان اين مطلب افزود : درباره ادبيات رمضان و حال و هواي عرفاني و معنوي آن در ادبيات و فرهنگ ما مطالب گسترده و بسياري وجود دارد ، به طوري كه مي توان طي ساليان متمادي به بازگويي آنها پرداخت.

محمد جواد محبت كه شعر مشهور " دو كـــــــاج " را سروده است ، تصريح كرد : همين گواه بس كه همه ساله در رسانه هاي مكتوب و شفاهي ما از ادبيات رمضان سخن گفته مي شود و هنوز حرف ناگفته بسيار است...

وي گفت : كساني مانند حسين آهي و علي رضا قزوه كه هر دو از شاعران نسل انقلاب هستند ، آثار مناسبي در ارتباط با مسائل معنوي و ملكوتي به ويژه ماه مبارك رمضان دارند ، به ويژه علي رضا قزوه كه صاحب نگاه و كشفياتي در حوزه معنويت و ادبيات معنوي است .

محبت گفت : اما بازگويي نكته اي را در اين خصوص ضروري مي دانم و آن اين است كه " حكــم خدا " تفسير بردار نيست ، ممكن است شاعر و نويسنده اي برداشت خودش را از مطلب بكند اما قطعا نمي تواند همه حق مطلب را ادا كند ، همانطور كه در طب امروز هم ثابت شده كه روزه بسيار مفيد است اما هنوز ناگفته هايي از خواص پزشكي روزه وجود دارد.

محمد جواد محبت اظهار داشت : ما ادبياتي به نام ادبيات رمضان داريم ، آن هم به نحو گسترده ، معمولا هر شاعري اشاره اي به رمضان داشته چرا كه اين ماه ، ماه نزول قرآن است و بخشي مهم از ادبيات آئيني ما از كتاب خدا - قرآن سرچشمه مي گيرد ، حافظ و مولانا و عطار و سنايي هم به نوعي از اين ادبيات حرف زده اند .