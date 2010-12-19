اظهار نظر بازیکنان پرسپولیس پس از استعفای علی دایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری هافبک تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست این تیم مقابل صبای قم و کناره گیری علی دایی از هدایت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در این خصوص بهتر است مسئولان باشگاه اظهار نظر کرده و تصمیم گیری کنند آنچه مسلم است علی آقای برای تیم پرسپولیس زحمت کشیده و اسطوره پرسپولیس است تیم هم اگر ناکام بوده به کادر فنی ربطی ندارد.

مازیارزارع هافبک تیم فوتبال پرسپولیس نیز در این خصوص گفت: ما (بازیکنان) نه تنها صد درصد بلکه 200 درصد در شکست های اخیر مقصریم وقتی مربی به ما نکاتی که گوشزد می کند و نمی توانیم آنها در زمین پیاده کنیم دیگر مقصر سرمربی نیست. ما همان تیمی هستیم که اول فصل صدرنشین بودیم اما امروز تیم مریض شده است و استرس باخت به جان بازیکنان افتاده است.

شیث رضایی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس نیز با ابراز تاسف از جدایی علی دایی گفت: نمی دانم چه بگویم به جایی رسیده ایم که دیگر هر چه تلاش می کنیم به نتیجه نمی رسیم. من همیشه مقابل سخت ترین سئوال ها پاسخ داشتم اما امروز هیچ چیز برای ناکامی تیم پرسپولیس ندارم. من امروز از اینکه ناراحتی علی دایی را دیدم ناراحت شدم. دایی حق دارد از دست ما ناراحت باشد و تصمیم به جدایی بگیرد. من فقط می توانم بگویم همه ما سعی و تلاش خود را کردیم اما نتوانستیم به تیم کمک کنیم.

رضایی خاطرنشان کرد در تیم ما کسی نیست که کم کاری کند شاید باور نکنید دیشب به علت گلودرد تا صبح نخوابیدم اما امروز بازی کردم تا حرف و حدیثی پیش نیاید.

غلامرضا رضایی مهاجم تیم پرسپولیس نیز گفت: فکر می کنم در ناکامی تیم بیش از همه بازیکنان مقصر باشند اما من به نوبه خود کم نگذاشتم و پیش وجدان خودم ناراحت نیستم.