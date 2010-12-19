اتفاقات اخیر شاهین شوک مثبتی برای این تیم بود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمید استیلی بعد از پیروزی 2 بر یک تیمش در مقابل پیکان قزوین در کنفرانس خبری بعد از بازی اظهارداشت: خواست خدا بود که برگردم چرا که من از تمامی بازیکنان خداحافظی کردم اما مردم و امام جمعه بوشهر باعث شدند تا دوباره به شاهین برگردم.

وی با تقدیم کردن این پیروزی به مردم بوشهر گفت: تمام فکر و ذهنم مردم بودند و امروز با وجود اینکه یک گل خوردیم و حتی یکی از بازیکنانمان نیز در دقایق اولی بازی اخراج شد اما هوادران باز هم تا دقایق پایانی دست از حمایت شاهین برنداشتند.

استیلی با انتقاد از داور بازی اظهار داشت: اخراج مهاجم شاهین به هیچ عنوان صحیح نبود و گلی نیز که دریافت کردیم کمک داور ابتدا پرچمش را بالا آورد سپس پرچمش را پایین کشید و مشخص نشد چرا پرچم زده بود.

سرمربی شاهین با بیان اینکه شاهین در این بازی حاکم مطلق بازی بود، گفت: پیکان یک موقعیت در نیمه اول به دست آورد و آن توپ نیز که مشکوک به آفساید بود وارد دروازه ما کرد.

وی با بیان اینکه به این سه امتیاز نیاز داشتیم از توپ بازیهای انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه در بوشهر بازی می کنیم و میزبان هستیم اما توجه ای به خواسته های ما نمی شود و به رغم اینکه سازمان لیگ اعلام کرده مشکلی برای بازی با توپهای مورد نظرتان وجود ندارد اما هیئت فوتبال بوشهر اجازه بازی با توپ تمرینیمان به ما نمی دهد.

استیلی گفت: توپهای قدیم بسیار بزرگ هستند و نمی توان به درستی با آن بازی کرد.