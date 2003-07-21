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۳۰ تیر ۱۳۸۲، ۱۵:۴۹

مدير كل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خبر داد:

موزه صنعت چاپ شهريور ماه افتتاح مي شود

موزه صنعت چاپ شهريور ماه افتتاح مي شود

طي مراسمي با حضور مدير كل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چهارصد دستگاه قديمي به موزه صنعت چاپ و نشر اهدا شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر " از روابط عمومي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين نشست اسدالله جامي مدير كل چاپ ونشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت : صنعت چاپ يك پديده سابقه دار و صنعتي است كه به دليل توانايي ها و پتانسيل عظيمي كه دارد ضروري است مردم با اين صنعت آشنا شوند بنابراين با برپايي موزه صنعت چاپ قصد داريم تا كاركردها و قابليت هاي صنعت چاپ را به مردم معرفي كنيم .
وي ضمن تقدير از حمايتهاي معاونت امور فرهنگي از صنعت چاپ افزود : اين موزه همزمان با روز يازدهم شهريور سال جاري روز صنعت چاپ افتتاح خواهد شد و مردم مي توانند ضمن بازديد از اين موزه به نقش و تاثير آن در حوزه هاي صنايع ، تجارت و... آگاه شوند .
گفتني است در پي رايزني هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با وزارتخانه اقتصاد و دارايي دستگاههاي چاپ مذكور  به موزه صنعت چاپ اهدا شد .
کد مطلب 12132

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