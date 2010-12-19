بادامکی به یک جلسه محرومیت و جریمه نقدی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بادامکی به دلیل تکل خطرناک و برخورد زننده روی وحیدحمدی نژاد بازیکن تیم صبای قم در دیدار پرسپولیس و صبای قم در رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم پرسپولیس و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته انضباطی در رای صادره اش تاکید کرده باستناد بندهای ذیل ماده 15 آئین نامه انضباطی این رای قطعی و لازم الاجراست.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد و به شکست 4 بر یک شاگردان علی دایی انجامید.