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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۷

به دلیل خطا روی بازیکن صبا/

بادامکی به یک جلسه محرومیت و جریمه نقدی محکوم شد

بادامکی به یک جلسه محرومیت و جریمه نقدی محکوم شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حسین بادامکی را به یک جلسه محرومیت و 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بادامکی به دلیل تکل خطرناک و برخورد زننده روی  وحیدحمدی نژاد بازیکن تیم صبای قم در دیدار پرسپولیس و صبای قم در رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم پرسپولیس و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته انضباطی در رای صادره اش تاکید کرده باستناد بندهای ذیل ماده 15 آئین نامه انضباطی این رای قطعی و لازم الاجراست.
 
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد و به شکست 4 بر یک شاگردان علی دایی انجامید.
کد مطلب 1213204

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