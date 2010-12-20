لبنان؛ در مسیر آرامش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های لبنان، موضوع شاهدان دروغین سبب شده است که جلسه کابینه لبنان برگزار نشود اما با وجود اینکه این موضوع درکابینه مطرح نشده است طرح جدیدی نیز به جز آنچه از سوی عربستان سعودی و سوریه در جریان است وجود ندارد اما لبنان اوضاع نسبتا آرامی را طی می کند.

مواضع تند این روزها اتخاذ نمی گردد فقط در یک مورد "امین الجمیل" رئیس حزب الکتائب موضع جنجالی داشت. تلاشهای سوریه- سعودی برقرار است و گروههای سیاسی بر لزوم رایزنیهای داخلی نیز تاکید دارند ومایل هستند که اوضاع را به کنترل درآورند

میشل سلیمان

رئیس جمهور لبنان ضمن تاکید بر ضرورت سلامت اوضاع امنیتی این کشور گفت: متاسفیم که بحران سیاسی به فعالیت دولت لبنان ضربه زده است و سبب شده است که دولت به مشکلات مردم توجهی نکند. ما از کاهش تنشهای سیاسی کشور ناخرسندیم.

محمد فنیش

وزیر توسعه اداری لبنان تاکید کرد: پیشرفت محسوسی درتلاشهای سوریه وعربستان بوجود آمده است و این اقدامات به قوت خود باقی است اما آنچه مهم است توافق داخلی میان لبنانی هاست باید از زمان موجود استفاده کنیم تا دچار بحران نشویم.

وی افزود: حزب الله مخالف برگزاری جلسه کابینه لبنان نیست اما باید موضوع شاهدان دروغین درکابینه مطرح شود و این موضوع به صورت توافقی یا تصویب حل شود.

فنیش مجددا تاکید کرد که دادگاه بین المللی ترور "رفیق حریری" نخست وزیر فقید لبنان ارتباطی به حزب الله ندارد زیرا اساسا این دادگاه مشروعیتی نزد حزب الله ندارد.

گروه چهارده مارس

اما 14 مارس تاکید کرد: فضای مثبتی در لبنان وجود دارد که باید حفظ شود و توافق اصولی درسایه آن صورت گیرد اما زیاد نباید خوشبین بود زیرا خوشی بینی صرف به تلاشهای سوریه و عربستان اکتفا نمی کند و باید پشتوانه داخلی برای حمایت از این تلاشها وجود داشته باشد.

چهارده مارس بر اهمیت مشاوره" سعد حریری" نخست وزیر لبنان با "میشل سلیمان" برای نشست کابینه تاکید کردند.

نبیه بری

رئیس مجلس لبنان گفت: مخالفان مسئول تعطیلی جلسه کابینه لبنان نیست زیرا گروه دیگر در این باره مقصراست چون خواهان پرداختن به موضوع شاهدان دروغین نیست.

وی تاکید کرد: بحران موجود به علت حکم احتمالی است که از سوی قدرتهای بزرگ و دشمنان لبنان مطرح شده است که درداخل نیز سعی در بهره برداری از آن وجود دارد.