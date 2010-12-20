فرید عامری در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات انجام شده در سطح وزارت نفت برای اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها با اشاره به اینکه هم اکنون در تمامی جایگاه‌های سوخت شرایط برای عرضه بنزین سه نرخی و گازوئیل دو نرخی فراهم شده است، گفت: به منظور تامین سوخت مورد نیاز بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها روزانه یک میلیون لیتر گازوئیل در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچگونه کمبودی برای تامین سوخت مورد نیاز بخشهای مختلف وجود ندارد، تصریح کرد: برای تامین گاز مایع و نفت سفید برخی از مشترکان توزیع کوپنی این فرآورده های نفتی آغاز شده است.

این مقام مسئول در خصوص احتمال سهمیه بندی سی.ان.جی، اظهار داشت: در حال حاضر امکان تعیین سهمیه برای خودروهای گازسوز در سطح جایگاه‌ها به طور کامل فراهم نشده است.

وی با تاکید براینکه تاکنون سامانه هوشمند سی.ان.جی به صورت آزمایشی در چند جایگاه نصب و راه اندازی شده است، بیان کرد: با تکمیل مطالعات امکان راه اندازی این سامانه در تمامی جایگاه‌های سی.ان.جی در سراسر کشور فراهم خواهد شد.

عامری با اعلام همزمان با تجهیز جایگاه‌های سی.ان.جی به سامانه هوشمند امکان صدور و عرضه این حامل انرژی با کارت در سطح جایگاه‌ها فراهم خواهد شد، اظهارداشت: با نصب و راه اندازی سامانه هوشمند امکان راه اندازی کیف الکترونیکی وجه سوخت در جایگاه‌های سی.ان.جی فراهم می شود.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین از راه اندازی سامانه ارتباطی پاسخگویی به سئوالات مردمی درباره سوخت خبر داد و افزود: هدف از راه اندازی این سامانه پاسخگویی به سئوالات مردم در خصوص سهمیه و قیمت انواع فرآورده نفتی مصرفی خودروها است.

به گفته وی با راه اندازی این سامانه جدید اطلاعات دقیق از جزئیات برنامه ها و تصمیمات مجموعه وزارت نفت در زمینه بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع (ال.پی.جی)، نفت کوره و سی.ان.جی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، همزمان با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای مختلف انرژی بنزین به صورت سه نرخی و دو نرخی گازوئیل در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور فراهم شده است.

بر اساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها از ساعت 24 روز یکشنبه 28 آذر بنزین حمایتی 100 تومان، بنزین سهمیه ای 400 تومان، بنزین آزاد 400 تومان، سی.ان.جی 300 تومان، گازوئیل سهمیه ای 150 تومان و گازوئیل آزاد 350 تومان در جایگاه‌ها عرضه می شود.