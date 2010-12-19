نشست اضطراری شورای امنیت در مورد شبه جزیره کره برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نشست که به درخواست روسیه تشکیل می شود، امروز یکشنبه ساعت 11 به وقت نیویورک و با حضور 15 عضو این شورا برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل با اعلام این مطلب گفت که هدف از تعیین این زمان، دادن فرصت رایزنی به نمایندگان اعضای شورای امنیت با دولتهای متبوعشان بوده است. با این حال نماینده روسیه زمان برگزاری این نشست اضطراری را بسیار دیر دانسته است.

در پی تهدید پیونگ یانگ به آغاز جنگ در شبه جزیره کره دولتهای روسیه و چین خواستار اقدامات بین المللی برای ممانعت از وخیم تر شدن اوضاع منطقه شده اند.

این در حالی است که دولت کره جنوبی پیشتر اعلام کرده با وجود تهدیدهای همسایه شمالی اش رزمایش نظامی خود را در آبهای مورد مناقشه دو کشور برگزار خواهد کرد. این رزمایش یک روزه قرار است تا روز سه شنبه در جزیره یئونگ پیونگ انجام گیرد.

وزارت خارجه کره شمالی روز گذشته اعلام کرد که در صورت ادامه فعالیتهای نظامی سئول در جنوب این کشور، وضعیت منطقه به انفجار نزدیک خواهد شد. با این حال وزارت دفاع کره جنوبی تاکید کرده که این کشور هیچ تغییری در برنامه اجرای رزمایش خود نخواهد داد.