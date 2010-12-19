پرداخت بخش دوم پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال 79 با حقوق آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین دقیقی تصریح کرد: برای پرداخت بخش دوم این مطالبات، تعداد 23 هزار و 845 نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران قبل از سال 79 مشمول این دوره می‌شدند که با تامین اعتبار صورت گرفته تا سقف 700 هزار تومان برای هر بازنشسته و مستمری‌بگیر به حساب حقوقی آنان در آذر ماه واریز شد.

وی ادامه داد: در این دوره همچنین 42 هزار و 952 نفر از آمار فوق به علت عدم ارائه کد ملی و اطلاعات ناقص پرسنلی، امکان پرداخت مطالبات آنان میسر نبود، چرا که انجام هر گونه عملیات بانکی و واریز پرداخت‌ها با داشتن اطلاعات دقیق امکان پذیر است، برای مشخص شدن این افراد در زیر برگه حقوقی آن‌ها اطلاع رسانی لازم جهت تکمیل اطلاعات خانوار و سرپرست انجام شده و این افراد می‌توانند با مراجعه به ادارات بازنشستگی محل سکونت، با همراه داشتن کارت ملی خود و افراد خانواده‌ اقدام لازم را به انجام برسانند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: با پرداخت بخش اول و دوم مطالبات، تا کنون 20 هزار نفر به طور کامل تسویه حساب شده و طلب بقیه افراد در ماه‌های آینده پس از تامین اعتبار لازم پرداخت خواهد شد.

پاداش پایان خدمت افرادی که قبل از سال 79 بازنشسته شده‌اند در سه نوبت فروردین و خرداد 83 و مرداد 84 بر اساس حقوق سال 80 و 82 به مدت 10 روز به ازای هر سال خدمت، محاسبه و پرداخت شده بود.

بر اساس آخرین مصوبه هیات دولت مقرر شده تا پاداش این افراد نیز مانند بازنشستگان بعد از سال 79 به مدت 30 روز به ازای هر سال خدمت و بر اساس سال 82 آنان محاسبه و مابه التفاوت به آنان پرداخت شود، به این ترتیب تمامی محاسبات بر اساس آخرین قوانین و مقررات به طور مجدد صورت گرفته و کل پاداش پایان خدمت هر فرد مشخص و مبلغ دریافتی قبلی از آن کسر شده و باقی‌مانده آن به عنوان مابه‌التفاوت هر فرد در نظر گرفته شد.