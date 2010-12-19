حضور شمسایی در سکوهای ورزشگاه پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، وحید شمسایی بازیکن تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان که از سوی مسئولان باشگاه پنج جلسه از حضور در بازیهای این تیم محروم شده بود، در بازی امروز از روی سکوها بازی را تماشا می‌کرد.

* با توجه به برگزاری این دیدار در ایام ماه محرم، بازیکنان تیم ماهان بازوبندهای مشکی بر بازوان خود نصب کردند و این ایام را گرامی داشتند.

* وحید شمسایی بازیکن تیم فولاد ماهان اصفهان که از سوی مسئولان باشگاه پنج جلسه از حضور در بازیهای این تیم محروم شده بود، در بازی امروز از روی سکوها بازی را تماشا می‌کرد.

* نزدیک به یک هزار هوادار تیم ماهان در سالن پیروزی اصفهان حضور داشتند و این بازی را از نزدیک تماشا می‌کردند.

* در نیمه نخست این بازی پس از آنکه برگزار کنندگان مسابقه نتیجه بازی دو تیم فوتبال پرسپولیس و صبای قم را از بلندگوهای ورزشگاه پخش کردند، هواداران تیم ماهان به تشویق تیم صبا پرداختند.