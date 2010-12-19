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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۵۸

حضور شمسایی در سکوهای ورزشگاه پیروزی

حضور شمسایی در سکوهای ورزشگاه پیروزی

اصفهان - خبرگزاری مهر: وحید شمسایی که از سوی مسئولان باشگاه ماهان به پنج جلسه محرومیت از حضور در بازیهای این تیم محکوم شده است، در بازی امشب این تیم از سکوها شاهد بازی بود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، وحید شمسایی بازیکن تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان که از سوی مسئولان باشگاه پنج جلسه از حضور در بازیهای این تیم محروم شده بود، در بازی امروز از روی سکوها بازی را تماشا می‌کرد.

* با توجه به برگزاری این دیدار در ایام ماه محرم، بازیکنان تیم ماهان بازوبندهای مشکی بر بازوان خود نصب کردند و این ایام را گرامی داشتند.

* وحید شمسایی بازیکن تیم فولاد ماهان اصفهان که از سوی مسئولان باشگاه پنج جلسه از حضور در بازیهای این تیم محروم شده بود، در بازی امروز از روی سکوها بازی را تماشا می‌کرد.

* نزدیک به یک هزار هوادار تیم ماهان در سالن پیروزی اصفهان حضور داشتند و این بازی را از نزدیک تماشا می‌کردند.

* در نیمه نخست این بازی پس از آنکه برگزار کنندگان مسابقه نتیجه بازی دو تیم فوتبال پرسپولیس و صبای قم را از بلندگوهای ورزشگاه پخش کردند، هواداران تیم ماهان به تشویق تیم صبا پرداختند.

کد مطلب 1213224

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