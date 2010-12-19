افتتاح نمایشگاه فرش دستباف در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، نمایشگاه تخصصی فرش دستباف استان قزوین با حضور صابری معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان، تعدادی از مدیران و علاقمندان به صتایع دستی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد و آغاز بکار کرد.

در این نمایشگاه تولید کنندگان و فرش بافان استانهای تهران، اردبیل، آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان، قم، یزد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، کرمان و قزوین فرشهای دست بافته خود را در سه هزار و 600 مترمربع فضای نمایشگاهی در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

این نمایشگاه تا سوم دی ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در خیابان نوروزیان، جنب صدا وسیما برای بازدید علاقمندان دایر است.

عموم مردم می توانند همه روزه از ساعت 15 تا 21 از این نمایشگاه دیدن کنند.