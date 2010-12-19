سهمیه و قیمت جدید 5 حامل انرژی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه شماره سه ستاد هدفمند کردن یارانه ها آمده است: میزان سهمیه و قیمت‌های جدید نفت گاز غیر خودرو، نفت کوره، گاز مایع ، نفت سفید و بنزین سوپر که براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین شده به شرح ذیل اعلام می‌شود:



* نفت گاز بخش کشاورزی با قیمت نفت گاز سهمیه ای معادل هر لیتر 1500 ریال

* نفت گاز بخش صنعت با قیمت نفت گاز سهمیه ای معادل هر لیتر 1500 ریال

* نفت کوره هر لیتر 2000 ریال

* گاز مایع هر لیتر 1000 ریال معادل هر کیلو 1800 ریال ( ‌توزیع با کالابرگ ) بدون هزینه توزیع

*نفت سفید هر لیتر 1000 ریال ( ‌توزیع با کالابرگ )

* قیمت بنزین سوپر سهمیه ای معادل هر لیتر5000 ریال و بنزین سوپر غیرسهمیه ای معادل هر لیتر 8000 ریال تعیین شده است.