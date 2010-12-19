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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۳

توسط ستاد هدفمندی یارانه‌ها؛

سهمیه و قیمت جدید 5 حامل انرژی اعلام شد

سهمیه و قیمت جدید 5 حامل انرژی اعلام شد

ستاد هدفمندکردن یارانه ها با انتشار سومین اطلاعیه رسمی میزان سهمیه و قیمت‌های جدید پنج حامل انرژی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه شماره سه ستاد هدفمند کردن یارانه ها آمده است: میزان سهمیه و قیمت‌های جدید نفت گاز غیر خودرو، نفت کوره، گاز مایع ، نفت سفید و بنزین سوپر که براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین شده به شرح ذیل اعلام می‌شود:

* نفت گاز بخش کشاورزی با قیمت نفت گاز سهمیه ای معادل هر لیتر 1500 ریال

* نفت گاز بخش صنعت با قیمت نفت گاز سهمیه ای معادل هر لیتر 1500 ریال
 
* نفت کوره هر لیتر 2000 ریال
 
* گاز مایع هر لیتر 1000 ریال معادل هر کیلو 1800 ریال ( ‌توزیع با کالابرگ ) بدون هزینه توزیع
 
*نفت سفید هر لیتر 1000 ریال ( ‌توزیع با کالابرگ )
 
* قیمت بنزین سوپر سهمیه ای معادل هر لیتر5000 ریال و بنزین سوپر غیرسهمیه ای معادل هر لیتر 8000 ریال تعیین شده است.
کد مطلب 1213242

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