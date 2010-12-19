تصادف شدید دو خودرو در خیابان شهید رجایی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهدان در تماس با سامانه 125 درخواست کمک کردند و در پی آن آتشنشانان ایستگاه 83 در ساعت 13 از طریق ستاد فرماندهی به محل حادثه در خیابان شهید رجایی، خیابان ستاره خیابان مهرآبادی اعزام شدند.
آتشنشانان همزمان با گذاشتن تابلوهای هشدار دهنده و قطع برق خودروها اقدام به ایمنسازی کردند.
بهنام ریاضی فرمانده اعزامی آتش نشانی درباره این حادثه گفت: راننده خودروی وانت بار توسط نیروهای مردمی از خودرو خارج شده اما راننده سواری در خودرو گرفتار شده بود که با استفاده از تجهیزات ویژه نجات از خودرو خارج و تحویل امدادگران اورژانس شد.
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