تصادف شدید دو خودرو در خیابان شهید رجایی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهدان در تماس با سامانه 125 درخواست کمک کردند و در پی آن آتش‌نشانان ایستگاه 83 در ساعت 13 از طریق ستاد فرماندهی به محل حادثه در خیابان شهید رجایی، خیابان ستاره خیابان مهرآبادی اعزام شدند.

آتش‌نشانان همزمان با گذاشتن تابلوهای هشدار دهنده و قطع برق خودروها اقدام به ایمن‌سازی کردند.

بهنام ریاضی فرمانده اعزامی آتش نشانی درباره این حادثه گفت: راننده خودروی وانت بار توسط نیروهای مردمی از خودرو خارج شده اما راننده سواری در خودرو گرفتار شده بود که با استفاده از تجهیزات ویژه نجات از خودرو خارج و تحویل امدادگران اورژانس شد.