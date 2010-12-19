  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۰۴

تصادف شدید دو خودرو در خیابان شهید رجایی تهران

تصادف شدید دو خودرو در خیابان شهید رجایی تهران

یک دستگاه خودروی سواری بعد از ظهر یکشنبه در خیابان شهید رجایی به شدت با یک دستگاه وانت بار تصادف کرد که در جریان این حادثه هر دو خودرو واژگون و رانندگان آنها به شدت مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهدان در تماس با سامانه 125 درخواست کمک کردند و در پی آن آتش‌نشانان ایستگاه 83 در ساعت 13 از طریق ستاد فرماندهی به محل حادثه در خیابان شهید رجایی، خیابان ستاره خیابان مهرآبادی اعزام شدند.

آتش‌نشانان همزمان با گذاشتن تابلوهای هشدار دهنده و قطع برق خودروها اقدام به ایمن‌سازی کردند.

بهنام ریاضی فرمانده اعزامی آتش نشانی درباره این حادثه گفت: راننده خودروی وانت بار توسط نیروهای مردمی از خودرو خارج شده  اما راننده سواری در خودرو گرفتار شده بود که با استفاده از تجهیزات ویژه نجات از خودرو خارج و تحویل امدادگران اورژانس شد.

کد مطلب 1213247

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها