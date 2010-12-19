به گزارش خبرنگار مهر در قم، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله لطف الله صافی اعلام کرد: همزمان با ایام سراسر حزن اسارت آل الله، مراسم عزاداری و سوگواری سالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) و بزرگداشت اولین سالگرد عروج ملکوتی شیخ الفقها و المجتهدین فقیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زاهد پارسا، نمونه بارز مطیعاً لامر مولاه و حافظاً لدینه، حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانی (قدس سره الشریف)، مجالس بزرگداشتی از سوی مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله الشریف) و بیت شریف آن فقیه عالی‌مقام برگزار می‌شود.



در ادامه اطلاعیه آمده است: تشریف فرمایی حضرات آیات عظام و علما اعلام و مومنین کرام موجب تجلیل و تعظیم از مقام مرجعیت و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.



در این اطلاعیه زمان برگزاری مراسم بزرگداشت در قم را سه شنبه 15 محرم الحرام، بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم و مراسم بزرگداشت در شخرستان گلپایگان را پنجشنبه 17 محرم الحرام در گلزار شهدای قاضی زاهد این شهر اعلام شده است.



مرحوم آیت‌الله حاج شیخ علی صافی گلپایگانی(ره) از مجتهدان معاصر و شاگردان برجسته‌ مرحوم آیت الله العظمی بروجردی‌(ره) بود که در دوران پربرکت حیات خود در احیای امر دین، تبلیغ شرع مبین، تفقه در علوم اهل بیت (ع) و امر به معروف و نهی از منکر تلاش بسیار نمود.



تقریرات این فقیه و مجتهد عالیقدر از دروس فقه و اصول آیات عظام بروجردی و حجت در بیش از 20 جلد به چاپ رسیده است.



آیت‌الله علی صافی از فقهای مجاهدی بود که دردوران طاغوت به حبس و تبعید محکوم شد و سال‌های پایانی عمر پربرکت خود را در گلپایگان سپری کرد و در صبحگاه روز دوشنبه دهم دی ماه 1388 در سن 98 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به لقاء الله پیوست.