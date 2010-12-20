رئیس جمهور در برنامه تهران 20 شبکه 5 حاضر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت، معمولا رئیس جمهور از طریق صدا و سیمای استانی با مردم گفتگو می کند.

اما با توجه به اینکه استان تازه تاسیس البرز از داشتن سیمای استانی محروم است، با برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته توسط رادیو البرز و رایزنی با شبکه 5 تهران قرار است رئیس جمهوری در برنامه ای رادیو تلویزیونی در برنامه تهران 20 با مردم البرز گفتگو کند.

این برنامه روز سه شنبه در کرج ضبط و به صورت زنده از تهران 20 پخش می شود و ساکنان البرز می توانند از طریق این برنامه بیننده و شنونده سخنان رئیس جمهوری در خصوص سفر دولت به البرز و دستاوردهای آن باشند.

همچنین رادیوالبرز نیز با استقرار در محل سخنرانی رئیس جمهوری سخنرانی وی را به طور مستقیم برای شنوندگان پخش می کند.

هیئت دولت فردا ساعت 9 در کرج حضور می یابد و تا چهارشنبه روزهای پرکاری در البرز سپری می کنند.