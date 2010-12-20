جامعه جهانی تروریسم اسرائیل را مهار کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "محمد صبیح" گفت: جنایت صهیونیستها در"دیرالبلح" به پرونده سیاه آنها درکشتار غیر نظامیان افزوده می شود.

وی افزود: اسرائیل باید بدلیل بمباران کورکورانه از سوی جامعه بین المللی مجازات شود.

صبیح تاکید کرد: حمله کشتی های جنگی اسرائیل به قایق های صیادان فلسطینی درساحل غزه سبب شهادت یکی از فلسطینی ها شده است.

وی از مجامع جهانی و سازمانهای حقوق بشر خواست که تروریسم اسرائیل را متوقف کنند. همچنین از کمیته چهارگانه بین المللی، سازمان ملل و همه مدافعان آزادی خواست که به خاطر لغو محاصره نوارغزه تلاش کنند.

شایان ذکر است که پنج فلسطینی دربمباران هوایی رژیم صهیونیستی درشرق دیرالبلح درنوارغزه به شهادت رسیدند که امروز تشییع شدند.