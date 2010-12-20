تداوم بحران یورو و درماندگی سران اروپایی/ بحران بعدی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دی ولت" در مطلبی با اشاره به اینکه بحران بعدی یورو به زودی در راه است نوشت: چه سرنوشتی در آستانه سال میلادی جدید در انتظار منطقه ارزی یورو است؟ یک سناریو در این باره وجود دارد و آن اینکه دلال بازیها اعتماد به یورو را کاهش می دهند و اتحادیه اروپا یک شکست دیگر را تجربه می کند.

نویسنده در ادامه به بررسی آینده یورو در اوایل سال 2011 میلادی پرداخته و نوشت: در بعد از ظهر17 ژانویه سال 2011 وزرای اقتصادی کشورهای یورو با هم دیدار خواهند کرد. جو حاکم بر این نشست مانند دمای هوا بسیار سرد خواهد بود.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که کارشناسان اقتصادی در یک نکته با هم اتفاق نظر دارند که تصمیمات نشست جمعه گذشته اتحادیه اروپا به ندرت برای آرام کردن شرایط بحران مالی موثر خواهد بود. مسائل اخیر حل نشده باقی مانده اند. کارشناسان اروپایی حدس می زنند که توافقات اندک در بروکسل صرفا برای بدست آوردن زمان بیشتر و مورد نیاز بوده تا تصمیمات نجات منطقه یورو را در پیش بگیرند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری فرانسه نیز در چنین وضعیتی با درماندگی سعی می کند خود را با صدراعظم آلمان هماهنگ کند نوشت: دیدار 17 ژانویه آینده نیز در چنین شرایطی برگزار می شود.

دی لت در بخش دیگری از این مطلب به افزایش شک شهروندان آلمانی در چنین شرایطی به یورو اشاره کرده و نوشت: بر اساس یک همه پرسی که اواسط دسامبر گذشته انجام گرفت تنها یک سوم شهروندان آلمانی از این طرح که کشورهای اروپایی با قدرت مالی بیشتر باید به کشورهای اروپایی با اقتصاد ضعیف کمک کنند حمایت کردند.

در این میان نیمی از آلمانی خواهان مرسوم شدن مجدد واحد ارزی مارک شدند. در بین سیاستمداران این کشور این نگرانی به وجود آمده است که یک حزب ضد یورو تشکیل شود.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: به این ترتیب روسای دولتهای اروپایی در ژانویه نیز مانند یک ماه پیش از این تاریخ در حل بحران اقتصادی این اتحادیه درمانده خواهد بود. این در حالی است که وضعیت ارز مشترک در این اتحادیه آسیب پذیر تر شده است. پس این موضوع را که با برگزاری نشست 17 دسامبر اتحادیه اروپا آینده یورو تضمین شده است را حالا هیچ کس ادعا نمی کند.