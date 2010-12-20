مقاومت تنها راه احقاق حق ملت لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "محمد رعد" تاکید کرد: اسرائیل از اقدامات مقاومت در هراس است و آمادگی مقاومت موجب شده است که به فکر هیچ حماقتی نیافتد.

وی افزود: برخی در داخل فتنه افکنی می کنند و به طور دائم به خارج تکیه می کنند و مواضع شومی اتخاذ می کنند که به زیان استقلال و حاکمیت لبنان است و نباید از آنها غافل شد.

رعد ضمن تاکید بر ادامه مقاومت تا پیروزی یا شهادت، تصریح کرد: احقاق حق فقط با مقاومت بدست می آید دیگر گزینه ها فایده ای ندارد زیرا سبب نمی شود که وجبی از خاک لبنان آزاد شود و کرامت بدست آید. همه تلاشهای سازش وقت کشی و سرابی بیش نیست.

وی ادامه داد: حزب الله در راستای فتنه افکنی حرکت نمی کند بلکه درجهت آرامش اوضاع پیش می رود و گفتگو و رایزنی را مورد توجه قرار می دهد و صبر می کند تا خداوند میان آن و قوم ظالمین حکم کند.

رئیس فراکسیون پارلمانی مقاومت بیان داشت: حزب الله هدفش نجات کشور از توطئه بین المللی است که سعی دارد لبنانی ها را خوار و ذلیل کند و بر منابع، ثروتها و سرنوشت شان مسلط شود. ما به سوی هرکس که ما را در رسیدن به این اهداف یاری کند دست دراز می کنیم.