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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۲

نماینده پارلمان لبنان:

مقاومت تنها راه احقاق حق ملت لبنان است

مقاومت تنها راه احقاق حق ملت لبنان است

رئیس فراکسیون پارلمانی مقاومت مقاومت را یگانه راه باز پس گیری حقوق از دست رفته ملت لبنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "محمد رعد" تاکید کرد: اسرائیل از اقدامات مقاومت در هراس است و آمادگی مقاومت موجب شده است که به فکر هیچ حماقتی نیافتد.

وی افزود: برخی در داخل فتنه افکنی می کنند و به طور دائم  به خارج تکیه می کنند و مواضع شومی اتخاذ می کنند که به زیان استقلال و حاکمیت لبنان است و نباید از آنها غافل شد.

رعد ضمن تاکید بر ادامه مقاومت تا پیروزی یا شهادت، تصریح کرد: احقاق حق فقط با مقاومت بدست می آید دیگر گزینه ها فایده ای ندارد زیرا سبب نمی شود که وجبی از خاک لبنان آزاد شود و کرامت بدست آید. همه تلاشهای سازش وقت کشی و سرابی بیش نیست.

وی ادامه  داد: حزب الله در راستای فتنه افکنی حرکت نمی کند بلکه درجهت آرامش اوضاع پیش می رود و گفتگو و رایزنی را مورد توجه قرار می دهد و صبر می کند تا خداوند میان آن و قوم ظالمین حکم کند.

رئیس فراکسیون پارلمانی مقاومت بیان داشت: حزب الله هدفش نجات کشور از توطئه بین المللی است که سعی دارد لبنانی ها را خوار و ذلیل کند و بر منابع، ثروتها و سرنوشت شان مسلط شود. ما به سوی هرکس که ما را در رسیدن به این اهداف یاری کند دست دراز می کنیم.

کد مطلب 1213263

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