جلسه غیرعلنی در مجلس برای بررسی تاثیرات آغاز طرح هدفمندی یارانه ها

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر داد که سه شنبه یا چهارشنبه این هفته وزیر اقتصاد و سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی به همراه مسئولانی از معاونت راهبردی رئیس جمهور به منظور ارایه گزارشی در خصوص تاثیرات اجرای هدفمندی یارانه ها در حوزه های صنعت و دیگر بخش ها در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی حاضر می شوند.

وی ادامه داد: این دعوت برای در جریان قرار گرفتن نمایندگان نسبت به نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و نیز تاثیرات آن بر بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی صورت گرفته است تا نمایندگان پنجشنبه و جمعه که در حوزه های انتخابیه بسر می برند مردم را در این خصوص در جریان امور قرار دهند.