روز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با آرامش کامل همراه بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی شامگاه یکشنبه در جلسه هدفمند شدن یارانه ها افزود: در این راستا سیستم های بازرسی و برخورد با متخلفین احتمالی در واحدهای صنفی و تولیدی تشدید شد و شاهد جو آرامی در این زمینه در استان بودیم.

کریمی خاطر نشان کرد: چند موضوع مورد در این زمینه توجه قرار گرفت و آمادگی های لازم ایجاد شد که یکی از آن جایگاه های سوخت بود که برغم اعمال قیمت های جدید از ساعت 24 شب، در برخی جایگا های خارج از شهر به دلیل احتمال عدم اطلاع برخی از افراد سوخت با همان قیمت های قبلی تا صبح به مراجعه کنندگان ارائه شد.

وی با بیان اینکه به دلیل برداشت وجوه واریزی احتمال مراجعه به بانک ها وجود داشت ادامه داد: با تامین نقدینگی و پول مورد نیاز، این موضوع مدیریت شد و هیچ تقاضایی بی پاسخ نماند و مردم نیز انگیزه ای برای برداشت پول نداشتند چون احساس می کنند هر زمان که بخواهند می توانند وجوه مورد نیاز خود را از هر گوشه کشور برداشت کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان اظهار داشت: فشار خاصی بر روی شبکه بانکی نداشتیم و طبق برنامه ریزی های انجام شده بانک ها با ارائه راهکارهایی مردم را به سرمایه گذاری تشویق کردند چراکه برداشت مردم و استفاده در بازار موجب افزایش تورم می شود.

کریمی یادآور شد: در مرحله اول 70 میلیارد تومان به حساب خانوارهای استان زنجان واریز شده است و با اطلاع رسانی انجام شده و با تنظیم و کنترل بازار موضوع مدیریت شد و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد تا اقدام به خرید و ذخیره بیش از اندازه کنند.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها طی پنج سال، اظهار داشت: طبق قانون اصلاح قیمت ها طی پنج سال صورت خواهد گرفت و در ابتدای امر دولت اولویت را به دو زمینه حامل های انرژی و آرد و نان اختصاص داد.

کریمی با بیان اینکه پس از اجرای هدفمندی یارانه هاقیمت آرد در کل کشور یکسان خواهد بود افزود: قیمت نان با توجه به شرایط هر استان برآورد می شود که تا پایان این ماه نانوایی ها با سهمیه قبل پخت می کنند و از اول دی ماه نیز آرد تامین شده و با قیمت هایی که نعیین خواهد شد در اختیارشان قرار می گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان با اشاره به عرضه گاز مایع و نفت سفید بویژه برای مصرف کنندگانی که فاقد گاز طبیعی هستند که بسیاری از مردم روستاها را شامل می شود، گفت: با توجه به افزایش قیمت گاز مایع و نفت سفید و احتمال متضرر شدن این قشر از جامعه نفت سفید و گاز مایع انان با کالابرگ ارائه می شود.

کریمی یادآور شد: 50 درصد از درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت می شود، 30 درصد سهم واحدهای تولیدی و 20 درصد نیز جهت جبران افزایش هزینه های دولت استفاده خواهد شد.