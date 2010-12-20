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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

همزمان باهدفمندشدن یارانه ها؛

هشت هزار میلیارد تومان در اختیار سیستم بانکی استان زنجان قرار گرفت

هشت هزار میلیارد تومان در اختیار سیستم بانکی استان زنجان قرار گرفت

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در روز نخست اجرای هدفمندی یارانه ها در راستای جلوگیری از ایجاد هر گونه مشکل هشت هزار میلیارد تومان در اختیار سیستم بانکی استان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عادل علیپور شامگاه یکشنبه در جلسه هدفمند شدن یارانه ها با بیان اینکه هیچگونه مشکلی در زمینه نقدینگی و برداشت وجوه در روز نخست اجرای هدفمندی یارانه ها در بانک های استان وجود نداشت، گفت: در راستای جلوگیری از ایجاد هر گونه مشکل هشت هزار میلیارد تومان در اختیار سیستم بانکی استان قرار گرفته است.

علیپور خاطرنشان کرد: بیش از 70 میلیارد تومان در مرحله نخست واریز وجوه طرح هدفمندی یارانه ها به حساب خانوارهای استان زنجان واریز شده است.

وی اظهار داشت: هیچ مشکلی در نقدینگی نداشتیم و برداشت وجه به راحتی انجام شد و به خاطر اینکه بانکها دچار مشکل پرداخت نشوند، هشت هزار میلیارد تومان در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته بود و هیچ مشکل خاصی در روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به وجود نیامد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان از افتتاح دبیر خانه ستاد هدفمندی یارانه ها در استان زنجان خبر داد و افزود: به علت کثرت مراجعه کنندگان مکانی دیگر برای ارائه خدمات مناسبو مطلوب به مردم استان در نظر گرفته شده است که در ساختمان جدید سازمان امور اقتصادی و دارایی واقع شده است.

علیپور با اشاره به اینکه مسئولیت اطلاع رسانی قانون هدفمندسازی یارانه ها بهسازمان هدفمندسازی یارانه ها واگذار شده است یادآور شد: تا به امروز هفت دستگاه نسبت به تشکیل کمیته هدفمندسازی یارانه ها اقدام کرده اند که تهیه بسته اطلاع رسانی و نیز بسته های سیاستی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از اقدامات انجام شده توسط ستاد استانی است.

وی با بیان اینکه برای دریافت شکایات و گزارشهای مردمی خطوط تلفنی وسامانه پیام کوتاه در نظر گرفته شده است، افزود: شماره تلفن های 7275035-7286796 وسامانه پیام کوتاه 300007650002887 برای دریافت گزارش های مردمی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1213272

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