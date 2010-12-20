وجوه شماره حسابهای مشکل دار همراه با مرحله دوم واریز می شود

مقتدا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به مشکلات موجود در زمینه اصلاح اطلاعات، تغییر یا اعلام شماره حساب جدید، گفت: به علت مغایرت اطلاعات ثبت شده توسط سرپرستان خانوار و اطلاعات موجود در سیستم وجوه واریزی 37 خانوار برگشت داده شد.

موسوی اظهار داشت: واریز وجوه طرح هدفمندی یارانه خانواده هایی که به تازگی اقدام به ثبت نام نموده یا تایید شماره حساب آنان پس از اجرای طرح بوده است همراه با واریز وجوه مرحله دوم خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی های لازم از دو ماه گذشته در زمینه پرداخت وجوه واریزی به حساب سرپرستان خانوارهای استان زنجان صورت گرفته است و شعب بانک ها تا ساعت 20 شب جهت ارائه سرویس در خدمت مردم هستند.

نماینده شورای هماهنگی بانک های استان زنجان مراجعه به کافی نت ها و ثبت اشتباه یا جابجا شدن اطلاعات را یکی از دلایل اصلی مشکلات به وجود آمده در ورود اطلاعات اقتصادی خانوارها برشمرد و تصریح کرد: شعب بانک ها آمادگی لازم جهت ثبت اطلاعات خانوارها و شماره حساب آنها به صورت دقیق و درست دارند و بهتر است مردمی که به اینترنت دسترسی ندارند با مراجعه به بانک ها به این کار اقدام نمایند.

موسوی افزود: شماره حساب سپرده بلند مدت مورد قبول سیستم وزارت رفاه نیست اما این شماره حساب ها توسط کافی نت ها به دلیل عدم اطلاع ثبت می شود که موجب بروز مشکلات زیادی در زمینه پرداخت وجوه و نبود شماره حساب شده است.