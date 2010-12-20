ابومازن ورشکسته سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "فوزی برهوم" سخنگوی حماس گفت: دیدار"ابومازن" با اعضای ائتلاف موسوم به صلح فلسطینی- اسرائیلی در رام الله نشانه ورشکستگی است که وی به آن دچار شده است.

وی افزود: عدم پیشرفت مذاکرات سازش درسطح رسمی سبب شده است که رئیس تشکیلات خودگردان به اقدامات از این قبیل روی آورد اما این اقدام در راستای طرحهای بی ثمری است که وی آن را دنبال می کند.

برهوم تاکید کرد: دیدار ابومازن با صهیونیستها نادیده گرفتن احساسات فلسطینی ها و دهن کجی به مواضع ضد سازش بود و وی همه را ناامید کرده است.

سخنگوی حماس تصریح کرد: ابومازن هیچ اراده و موضع مثبتی درقبال آرمان فلسطین ندارد و پیوسته درسراب به سرمی برد و پس از آن که درسطح رسمی با صهیونیستها دستاوردی نداشت به جامعه غیر رسمی روی آورده است و هنوز به تلاشهای سازش چنگ می زند.

شایان ذکر است که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان با صد شخصیت صهیونیست که ده تن از آنها اعضای کنیست اسرائیل بودند در رام الله دیدار کرد.