بذرپاش از سازمان ملی جوانان کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش معاون رئیس جمور و رئیس سازمان ملی جوانان توسط دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور از این سمت کنار گذاشته شد.

هنوز علت این برکناری مشخص نشده است اما بذرپاش در یکی از بخش های خبر رسانه ملی کنار رفتن خود را تائید کرده است.

همچنین خبرنگار مهر مطلع شد بعد از پایان جلسه رسمی هیئت دولت که منجر به برکناری بذرپاش شده جلسه ای غیر رسمی میان احمدی نژاد و بذرپاش برپاشده که در نتیجه این جلسه کنار رفتن بذرپاش قطعیت یافته است.

گفته می شود فردا خبر رسمی تغییر رئیس سازمان ملی جوانان منتشر خواهد شد.

خبرگزاری مهر ظهر امروز از تغییر رئیس سازمان ملی جوانان خبر داده بود.

بذرپاش از آغاز دولت دهم به سمت معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان منصوب شده بود.