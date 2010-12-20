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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۸:۴۹

تعزیه وجهی از تاریخ دینی شیعیان است

تعزیه وجهی از تاریخ دینی شیعیان است

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول گفت: تعزیه وجهی از تاریخ دینی شیعیان و نشان دهنده رخدادی واقعی از تاریخ دین و مذهب جهان تشییع است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام حسین رجبی عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری تعزیه در این واحد افزود: تعزیه یا شبیه‌خوانى در اصل نمایشى برپایه قصه‌ها و روایات مربوط به زندگى و مصائب خاندان پیامبر اسلام است.

وی  از آن بعنوان هنری مخصوص ایرانیان و سرزمین ایران یاد کرد.
 
حجت الاسلام رجبی اظهار داشت: ایران تنها کشور اسلامی است که تعزیه در آن به نمایش می آید.
 
وی هدف از برگزاری این مراسم را آشنایی دانشجویان با واقعه عاشورا عنوان کرد.
 
گفتنی است این مراسم با اجرای هیئت تعزیه حضرت ابوالفضل العباس (ع) و در مقابل دانشکده مدیریت و حسابداری این واحد دانشگاهی برگزار شد.
کد مطلب 1213285

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