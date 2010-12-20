نخل "کلبی خان" دزفول دیگر از جایش بلند نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مسافران و شهروندان دزفول با گذر از محله"مسجد میان دره" چشمشان به نخلی خواهد افتاد که تاکنون در خوزستان مشابه آن کمتر دیده شده و آنهم نخل کلبی خان است.

اگر چه می گویند در دزفول دو نخل دیگر به جز نخل کلبی خان (کربلایی خان) وجود دارد اما همگان می گویند مهمترین نخل دزفول، نخل" کلبی خان" است که هنوز هم در ایام عزاداری امام حسین (ع) در ماه های محرم و صفر آراسته می شود.

این نخل از قدیم الایام در محله "مسجد میان دره " قرار دارد. جالب آنکه در دزفول، ضرب المثل " مَری نَلخ ‌‌‌‍( نَخل ) کَلبی خان است"کنایه از اشخاص بسیار تنومند است زیرا که نخل مزبور درمیان نخلهای دیگر در ایام عزاداری بزرگتر و مشخصتر بود.



در خصوص این نخل یکی از ساکنین محل به خبرنگار مهر گفت: "بچه که بودم پدرم می گفت این نخل حدود 300 سال قدمت دارد. نخلی که بعد از خود کلبی خان، خاندان عالمشاه متولی آن بودند. نخل از چند تکه مجزا تشکیل شده است. یک چارچوب اصلی دارد و از دو طاق بزرگ و دو طاق کوچک برخوردار است".

تا زمانی که خیابانها در تسخیر سیمهای برق نبود این نخل توسط 15 تا 20 نفر با سلام و صلوات بلند می شد اما دیگر مجال بلند کردن آن نیست. مشابه این نخل که البته ازنخل کلبی خان کوچکتر هستند می توان در دومحله کرناسیون و کلانتریها نیز دید.



در حال حاضر نیز این نخل همه ساله در مراسم عزاداری سالار شهیدان امام حسین(ع) شرکت داده می شود و در اتاقی موسوم به نخل کلبی خان نگهداری می شود. این نخل در فهرست آثار معنوی ملی میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است.



کلبی خان شخصی ثروتمند بود که در خواب به امام علی(ع) متوسل شد تا خداوند فرزندی نصیب او کند. در خواب به او گفته می شود که در سرنوشت تو فرزندی جای نمی گیرد اما زمینی خریداری کن و مسجدی بنا کن که امروزه به مسجد علی ابن ابی طالب معروف است و در نهایت نخلی بساز و در عزاداری امام حسین(ع) شرکت بده. کلبی خان بعد از اجابت این فرمایشات فوت می کند.

به گزارش مهر، باید در نظر داشت که چنین مواردی به عنوان آثار معنوی باید مورد معرفی جامعه قرار بگیرند و بیشتر از آنچه که است به مردم شناسانده شوند.