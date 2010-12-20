روشنایی رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی کوراش شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره سالیانه فدراسیون جهانی کوراش در حاشیه برگزاری رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در دهلی نو برگزار شد. در این اجلاس علاوه بر انتخابات اعضای هیئت رئیسه، انتخابات روسای کمیته‌های مختلف این فدراسیون نیز برگزار شد.

در جریان این انتخابات حسن روشنایی که از داوران بین المللی کوراش کشورمان است و پیش از این عضو کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون جهانی بود، به عنوان رئیس کمیته داوران انتخاب شد. پیش از روشنایی، محمدرضا نصیرنژاد مسئول کمیته داوران فدراسیون جهانی کوراش بود.

یازدهمین دوره رقابت‌های کوراش قهرمانی جوانان جهان با حضور نمایندگان 24 کشور جهان اواخر هفته گذشته به میزبانی هند برگزار شد و تیم جوانان ایران برای نخستین بار عنوان قهرمانی این مسابقات را با کسب دو مدال طلا، سه نقره و یک برنز بدست آورد.