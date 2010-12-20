619 طرح اقتصادی گلستان به بانک ملی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی عصر شنبه در جلسه ستاد اشتغال شهرستان آزادشهر تأکید کرد: پیگیری مجدانه در خصوص اخذ اعتبارات جهت پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی رضایت بخش بوده است.

وی اظهار داشت: تاکنون 619 طرح با اعتباری بالغ بر هزار و 920 میلیارد ریال در استان به بانک ملی معرفی شده است.

نوروزی افزود: قانون مشاغل خانگی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده که در ماه های آتی شاهد اجرای این قانون در استان خواهیم بود.

در این جلسه به طرح های اشتغالزا شهرستان آزادشهر پرداخته شد.

این شهرستان در شرق گلستان واقع شده است.

