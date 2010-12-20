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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

حسینی:

4000 خودروی باری خراسان رضوی کارت هوشمند ندارد

4000 خودروی باری خراسان رضوی کارت هوشمند ندارد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان رضوی گفت: چهار هزار خودروی باری خراسان رضوی کارت هوشمند سوخت ندارند.

مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، تعداد ناوگان باری استان خراسان رضوی را بیش از 27 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: 4 هزار دستگاه از این تعداد بخاطر فرسودگی یا ترانزیتی بودن فاقد کارت هوشمند می‌باشند.

وی همچنین تعداد ناوگان مسافری استان را نیز 4 هزار و 438 دستگاه عنوان‌کرد و بیان داشت: میانگین عمر ناوگان مسافری استان بیش از 15 سال و در کشور 13.5 سال است.

حسینی به فعالیت‌های این سازمان در هشت ماهه اخیر نیز اشاره کرد و گفت: میزان کالای حمل شده در استان در این مدت 15 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: طی هشت ماه اخیر 16 میلیون نفر مسافر نیز در استان جابجا شده‌اند.

وی جمع کالاهای ترانزیتی از چهار مرز استان را نیز در این مدت، 3 میلیون تن اعلام کرد و گفت: این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43 درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان رضوی همچنین به عملیات احداث طرح جامع پایانه مرزی دوغارون اشاره کرد و گفت: این پروژه تا پایان سال 91 به اتمام خواهد رسید.

کد مطلب 1213289

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