به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه نگرفتن کاتاروهای ایران در هر دو بخش تیمی و انفرادی در مسابقات مختلف جهانی و آسیایی فدراسیون کاراته را مجاب کرد تا از یک مربی خارجی برای این بخش بهره ببرد.

برهمین اساس با رایزنی فدراسیون کاراته، رئیس کمیته فنی فدراسیون جهانی و مدیرفنی تیم ملی کاراته ایتالیا به منظور نظارت بر کار کاتاروهای کشورمان به تهران سفر خواهد کرد.

طبق توافقات انجام شده، "آسکری" هر سه ماه یک بار به ایران می‌آید تا بر عملکرد مربیان و ملی‌پوشان کاراته در بخش کاتا نظارت داشته باشد.

فدراسیون کاراته در نظر دارد آسکری را بهمن ماه و چند روز قبل از برگزاری اولین دوره جام ولایت به تهران دعوت کند تا وی ضمن کار با کاتاروها، کلاس آموزشی را برای مربیان منتخب استان‌های کشور برگزار کند.