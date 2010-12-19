فرزین: واکنش مردم غیرقابل انتظار بود/ 200 سناریوی قیمتی داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرزین یکشنبه شب و در ساعات پایانی اولین روز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان این مطلب افزود: رئیس جمهور دستور داده است یارانه نان دوشنبه به حساب مردم واریز شود.
وی با بیان اینکه یارانه نان به ازای هر نفر 8 هزار تومان برای دو ماه تعیین شده است گفت: با واریز یارانه نان به حساب مردم، آماده اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش نان می شویم.
وی با اشاره به اینکه ستاد هدفمندی یارانه ها هر شب با رئیس جمهور و معاون اول وی جلساتی مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه ها برگزار می کنند اظهار داشت: ستاد هدفمندی یارانه ها نظارت دائمی و مستمری بر بازار دارد.
فرزین در پاسخ به این سئوال که برخورد مردم در نخستین روز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را چگونه ارزیابی می کنید گفت: "غیرقابل انتظار بود".
وی در عین حال گفت: مراجعات مردم به سیستم بانکی و همچنین جایگاههای سوخت در روز یکشنبه طبق روال عادی بود. ضمن اینکه بازار سرمایه، ارز و طلا نیز روز آرامی را پشت سر گذاشت.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی با اعلام اینکه درباره هدفمندی یارانه ها در مجموع بیش از 200 سناریو تدوین کردیم گفت: برای حفظ قیمتهای نسبی مجبور به اصلاح همزمان قیمت 8 حامل انرژی بودیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد.
فرزین مصرف روزانه گازوئیل در کشور را 100 میلیون لیتر (85 میلیون لیتر تولید داخل و 15 میلیون لیتر واردات) اعلام کرد و گفت: با اصلاح قیمت این فراورده سوختی پیش بینی می شود بین 20 تا 25 درصد مصرف کاهش یابد.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی واکنش مردم در نخستین روز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را "غیر قابل انتظار" توصیف کرد و از دستور رئیس جمهور برای واریز یارانه نان به حساب مردم در روز دوشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرزین یکشنبه شب و در ساعات پایانی اولین روز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان این مطلب افزود: رئیس جمهور دستور داده است یارانه نان دوشنبه به حساب مردم واریز شود.
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