فرزین: واکنش مردم غیرقابل انتظار بود/ 200 سناریوی قیمتی داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرزین یکشنبه شب و در ساعات پایانی اولین روز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان این مطلب افزود: رئیس جمهور دستور داده است یارانه نان دوشنبه به حساب مردم واریز شود.



وی با بیان اینکه یارانه نان به ازای هر نفر 8 هزار تومان برای دو ماه تعیین شده است گفت: با واریز یارانه نان به حساب مردم، آماده اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش نان می شویم.



وی با اشاره به اینکه ستاد هدفمندی یارانه ها هر شب با رئیس جمهور و معاون اول وی جلساتی مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه ها برگزار می کنند اظهار داشت: ستاد هدفمندی یارانه ها نظارت دائمی و مستمری بر بازار دارد.



فرزین در پاسخ به این سئوال که برخورد مردم در نخستین روز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را چگونه ارزیابی می کنید گفت: "غیرقابل انتظار بود".



وی در عین حال گفت: مراجعات مردم به سیستم بانکی و همچنین جایگاههای سوخت در روز یکشنبه طبق روال عادی بود. ضمن اینکه بازار سرمایه، ارز و طلا نیز روز آرامی را پشت سر گذاشت.



سخنگوی طرح تحول اقتصادی با اعلام اینکه درباره هدفمندی یارانه ها در مجموع بیش از 200 سناریو تدوین کردیم گفت: برای حفظ قیمتهای نسبی مجبور به اصلاح همزمان قیمت 8 حامل انرژی بودیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد.



فرزین مصرف روزانه گازوئیل در کشور را 100 میلیون لیتر (85 میلیون لیتر تولید داخل و 15 میلیون لیتر واردات) اعلام کرد و گفت: با اصلاح قیمت این فراورده سوختی پیش بینی می شود بین 20 تا 25 درصد مصرف کاهش یابد.