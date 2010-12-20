بهزاد تیمورپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: بازگشت بنی‌اسد به ابومسلم به این راحتی ها نیست اما اگر وی فکر می کند می‌تواند باشگاه را پس بگیرد، اقدام کند.

وی با بیان اینکه کارنامه بنی‌اسد برای همه روشن است، ادامه داد: ابومسلم در این مدت کوتاهی که در اختیار وفایی است هم نتایج خوبی گرفته و هم خوب مدیریت شده است.

وی درباره شایعه بازگشت بنی‌اسد به ابومسلم گفت: این ماجرا به این راحتی‌ها هم نیست که وی با استناد به یک برگه تیم را در اختیار بگیرند، حتما استاندار فکر چنین روزی را می‌کرد که بنی اسد ادعای مالکیت کند.

تیمورپور افزود: با این حال اگر ایشان فکر می کنند با یک برگه ای که در اختیار دارند می توانند ابومسلم را پس بگیرند، ما منتظریم.

وی ادامه داد: کارنامه مدیریتی بنی اسد از گذشته تا به امروز مشخص است و با یک بررسی کوچک هم می توان فهمید که اصلا آمدن ایشان به صلاح است یا خیر؟

وی تصریح کرد: دامن زدن به این مسایل به غیر از به حاشیه بردن ابومسلم هیچ کارایی دیگری ندارد.

سخنگوی باشگاه ابومسلم در پایان گفت: من از رای قاضی امینی مبنی بر مالکیت بنی‌اسد در ابومسلم بی اطلاع هستم اما حتما آن را پیگیری خواهیم کرد.