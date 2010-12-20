هدفمند کردن یارانه ها موجب افزایش فعالیتهای پژوهشی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی‌نژاد نوری در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی اظهارداشت: امروز که مصادف است با آغاز یک انقلاب اقتصادی در کشور است تنها با اتکا به فعالیت‌های پژوهشی و یک وفاق ملی این امر محقق شده است.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که پژوهش در کشور ما توسعه پیدا نمی‌کند عدم استقبال و سرمایه‌گذاری می باشد چرا که بودجه پژوهشی به منابع دولتی وابسته است و با اجرای قاون هدفمندسازی یارانه‌ها با ایجاد رقابت در بازار توجه به مسایل پژوهشی بیشتر خواهدشد.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه با اشاره به تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان خاطر نشان کرد: طی یک سال گذشته با پیگیری دولت و مجلس قانون بسیار مهم و بنیادی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به تصویب مجلس رسید و توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به این که فعالیت‌های قانونی این قانون در سال 90 انجام شود تاکید کرد: قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان به واقع یک نقطه عتف و تحول اساسی در روند توسعه علمی کشور و تبدیل علم به ثروت است.

معاون وزیر علوم گفت: تصویب این قانون و تجاری سازی اختراعات و نوآوری‌ها و تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی با سرمایه ای بالغ بر سه هزار میلیارد تومان طی سه سال و بعد از آن اختصاص درصدی از بودجه کشور توجه مسوولان به امر پژوهش را می‌رساند.

وی هدفمند کردن پژوهش‌های موسسات دانشگاهی کشور را از فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در یکسال گذشته خواند و اذعان داشت: در این راستا به هزار و 320 دانشجوی دکتری به شرط اخذ طرحی از اولویت های پژوهشی کشور پژوهانه اعطا شد.

به گفته مهدی‌نژاد، اعتبار این پژوهانه‌ها، 6 میلیارد و 950 میلیون تومان است که منابع مالی پژوهانه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین و مصادیق آن از سوی وزارت علوم ارائه شده است.

وی در ادامه در ارتباط با جذب نخبگان تصریح کرد: هم‌اکنون دو هزار نفر در پارک ها و مراکز رشد در سطح کشور مشغول به فعالیت می باشند که با برنامه‌ریزی زمینه جذب تعداد بیشتری از نخبگان را فراهم خواهد آورد.