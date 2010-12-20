60 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تولیدکنندگان

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر از انعقاد تفاهم نامه بانک ملی و وزارت صنایع و معادن برای اختصاص 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت خبر داد و گفت: قرار است بخشی از وجوه مربوط به این طرح به صورت بلاعوض و از محل وجوه اداره شده وزارت صنایع به جبران هزینه انرژی واحدهای تولیدی اختصاص داده شود.

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی تصریح کرد: همچنین بخش دیگری از این تسهیلات به صورت عادی به بخش صنعت اختصاص می یابد.

وی اظهار داشت: از طریق اقدامات یاد شده وظایفی که برای حمایت از بخش صنعت در طرح هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است، انجام می شود.

خاوری به جبران هزینه انرژی، بازسازی و تکمیل فرآیند تولید واحدهای صنعتی به عنوان بخشی از توافقات بانک ملی و وزارت صنایع اشاره کرد و افزود: احداث مولد برق با مقیاس کوچک و پربازده، حمایت از تولید محصولات بهینه به منظور افزایش کیفیت محصولات و رقابتی کردن آنها، ایجاد واحدهای تولیدی جدید، تولید نان صنعتی و مصالح نوین ساختمانی از دیگر موارد حمایتی است.

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی تاکید کرد: با انعقاد این تفاهم نامه افرادی که برنامه استفاده از این تسهیلات را دارند باید از طریق ستاد تحول اقتصادی وزارت صنایع اقدام کنند.

مدیرعامل بانک ملی گفت: در این تفاهم نامه برای صنایع کوچک تا 150 میلیون تومان با نظر وزارت صنایع و معادن تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین صنایع بزرگ نیز بر اساس توجیه پذیری طرحها تسهیلات بیشتری خواهند گرفت.