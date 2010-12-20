مهدی مسعود شاهی با اشاره به شروع برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مطلوب بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: یکی از اولین گام‌ها برای برگزاری بهتر جشنواره فیلم فجر انتقال اطلاعات و تبادل آنها و آگاهی از وضعیت فیلم‌ها و برنامه‌ها است. این بخش شروع شده و با همکاری دوستان در حال رایزنی برای انجام بهتر امور هستیم.

وی ادامه داد: برگزاری جشنواره بزرگی مانند فیلم فجر با همکاری یک گروه یا صنف سینمایی اتفاق نمی‌افتد همدلی و همکاری همه صنوف و گروههای سینمایی ما را برای رسیدن به اهداف و برنامه‌هایمان یاری می‌دهد، جشنواره بین‌المللی فیلم فجر رویدادی فرهنگی، هنری و ویترینی ارزشمند برای سینمای ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همه ما برای برگزاری این جشن شکوهمند به شکلی حرفه‌ای و تخصصی تلاش می‌کنیم.

دبیر بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر با اشاره به تجربه دوره قبل خود گفت: سال پیش برای نخستین بار به عنوان دبیر جشنواره تلاش کردم با ایجاد همدلی میان اهالی سینما فضایی صمیمی و گرم در جشنواره داشته باشیم، دوستان رسانه‌ها در انتقال اطلاعات و پوشش اخبار جشنواره یاری‌مان کردند و توانستیم یکی از بهترین دوره‌های جشنواره را پشت سر بگذاریم، طبیعی است که هیچ دوره‌ای بدون نقطه ضعف وجود ندارد، امسال بر اساس تجربه‌های قبلی و با تعامل با اهالی سینما و نمایندگان رسانه‌ها سعی داریم ضعف‌ها و کاستی‌های دوره قبل را تکرار نکنیم.

مسعودشاهی تاکید کرد: مسائل حاشیه‌ای نباید بر متن غلبه کند، هر رویداد فرهنگی هنری اهداف متعالی و باارزشی دارد که باید به آنها توجه نشان دهیم و به افقی که اهدافمان در آن می‌گنجد چشم بدوزیم. هنر، صنعت سینمای ایران می‌تواند بر قله‌های رفیع جهانی بایستد اگر همه ما برای تقویت و استحکام پایه‌های آن تلاش کنیم.

وی گفت: موسسه جشنواره‌ها از سال گذشته برنامه‌ریزی‌ برای برگزاری جشنواره بیست و نهم فیلم فجر را شروع کرد، این روزها دوستانم در این موسسه مشغول برنامه‌ریزی و طراحی امور هستند و به زودی برنامه‌ها را به شکل کامل در نشست خبری که اواسط دی‌ماه برگزار می‌شود مطرح می‌کنیم. جشنواره فیلم فجر را با حرکت فردی و تک‌روی نمی‌توان اداره کرد و استفاده از نظر و همکاری دوستان سینماگر و اهالی رسانه و نمایندگان صنوف سینمایی می‌تواند ما را برای برگزاری یک جشنواره تخصصی و حرفه‌ای یاری کند.

دبیر جشنواره فیلم فجر با اشاره به تنوع فیلم‌ها و حضور فیلمسازان شاخص در این دوره گفت: نگاهی اجمالی به آمار فیلم‌هایی که امسال تولید شده و فیلمسازانی که قرار است در جشنواره حضور داشته باشند نشان می‌دهد که یکی از پربارترین ادوار جشنواره را خواهیم داشت. نسل‌های مختلف فیلمسازی با فیلم‌هایی متنوع در این رویداد فرهنگی شرکت می‌کنند و این فضای جشنواره را گرم و پر رونق خواهد کرد.

وی درباره برگزاری بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گفت: بهترین اتفاق که در جشنواره سال پیش افتاد همکاری اهالی سینما و نمایندگان رسانه با مسئولان و مدیران سینمایی برای برگزاری هر چه بهتر این جشن ملی و سینمایی بود، رسالت ما که در مسند خدمتگذاری قرار گرفته‌ایم ایجاد فضایی گرم و پرشور برای اهالی سینما، نمایندگان رسانه‌ها و صنوف سینمایی و سینمادوستان است تا جشن امسال هم در شکلی تخصصی و حرفه‌ای برگزار شود.