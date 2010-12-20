تصویربرداری "مسافر شب" افخمی به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم داستان زندگی پیرزنی را به تصویر میکشد که پس از سالها همراه پسرش عازم سفر به مشهد مقدس میشود که در این راه ماجراهایی برای آنها به وقوع میپیوندد.
فیلمنامه فیلم تلویزیونی "مسافر شب" به قلم علیرضا افخمی و فیروزه قشقایی به نگارش در آمده و شبنم قلیخانی، نیلوفر شهیدی، رحیم نوروزی، ایمان صفا، مریم بوبانی، محمد نوبرانی، میترا خواجهئیان و حسن نجفی بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش میپردازند.
این تله فیلم در تهران و مشهد تصویربرداری میشود و تدوین آن به طور همزمان با تصویربرداری آغاز شده و به زودی گروه برای ادامه تصویربرداری به مشهد مقدس خواهند رفت.
سایر عوامل این فیلم که روز 30 بهمن همزمان با شهادت امام رضا(ع) از شبکه دو روی آنتن میرود، عبارتند از دستیار اول کارگردان و برنامهریز: مهدی آقایی، تصویربردار: حسن علیاسدی، صدابردار: محمد شیبندی، مجری طرح: حسین تاجیک، طراح صحنه و لباس: علی شیرمحمدی، مدیر تولید: ابوالفضل کوه میشی و تدوین: سمیرا غلامزاده.
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