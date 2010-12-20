پیکان به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ دیدار با مدافع عنوان قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مرحله مقدماتی ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان یکشنبه شب تیم پیکان در دیدار با میزبان این رقابت‎ها به برتری 3 بر یک دست یافت. در این دیدار که در سالن الغرافه دوحه برگزار شد، تیم پیکان پس از پیروزی (25 بر 17) و (25 بر 22) در دو گیم نخست بازی، گیم سوم را با نتیجه (25 بر 27) به العربی واگذار کرد اما در گیم چهارم نیز به برتری (25 بر 16) دست یافت و به عنوان برنده این بازی معرفی شد.

در سایر دیدارهای برگزار شده این مرحله نیز نمایندگان ایتالیا، لهستان و آرژانتین موفق به شکست حریفان خود شدند. نتیجه کامل دیدارهای برگزار شده در روز پایانی مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان به شرح زیر است:

* ترنتینو ایتالیا 3 - پائول میچل آمریکا صفر

* اسکرا لهستان 3 - الاهلی مصر صفر

* دینامسکو روسیه یک - بولیوار آرژانتین 3

* العربی قطر یک - پیکان ایران 3

در پایان مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. تیم پیکان که پیش از دیدار پایانی مرحله مقدماتی، الاهلی مصر را شکست داده بود و مقابل اسکرا لهستان مغلوب شده بود با کسب این پیروزی به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله نیمه نهایی شد.

- جدول رده‎بندی تیم‌های شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان در پایان مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

گروه A:

1- اسکرا لهستان (3 برد، 6 امتیاز)

2- پیکان ایران (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

3- العربی قطر (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

4- الاهلی مصر (3 باخت، 3 امتیاز)

گروه B:

1- ترنتینو ایتالیا (3 برد، 6 امتیاز)

2- بولیوار آرژانتین (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

3- دینامسکو روسیه (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

4- پائول میچل آمریکا (3 باخت، 3 امتیاز)

ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان امروز دوشنبه با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی پیگیری خواهد شد. در این مرحله از رقابت‎ها تیم پیکان به مصاف ترنتینو می‎رود که سال گذشته صاحب عنوان قهرمانی شد.

- برنامه مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان به شرح زیر است:

* اسکرا لهستان - بولیوار آرژانتین

* ترنتینو ایتالیا - پیکان ایران

برای این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان 750 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است که 250 هزار دلار آن به تیم نخست اهدا می‎شود. تیم‏های دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب 170، 120 و 90 هزار دلار پاداش دریافت می‎کنند. ضمن اینکه به تیم پنجم نیز 30 هزار دلار پاداش اهدا می‎شود.