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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۸:۴۷

والیبال باشگاه‌های جهان/

پیکان به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ دیدار با مدافع عنوان قهرمانی

پیکان به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ دیدار با مدافع عنوان قهرمانی

تیم پیکان ایران به دنبال برتری مقابل العربی قطر و قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان امروز برای صعود به مرحله فینال این رقابت‎ها به مصاف مدافع عنوان قهرمانی مسابقات می‏رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مرحله مقدماتی ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان یکشنبه شب تیم پیکان در دیدار با میزبان این رقابت‎ها به برتری 3 بر یک دست یافت. در این دیدار که در سالن الغرافه دوحه برگزار شد، تیم پیکان پس از پیروزی (25 بر 17) و (25 بر 22) در دو گیم نخست بازی، گیم سوم را با نتیجه (25 بر 27) به العربی واگذار کرد اما در گیم چهارم نیز به برتری (25 بر 16) دست یافت و به عنوان برنده این بازی معرفی شد.

در سایر دیدارهای برگزار شده این مرحله نیز نمایندگان ایتالیا، لهستان و آرژانتین موفق به شکست حریفان خود شدند. نتیجه کامل دیدارهای برگزار شده در روز پایانی مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان به شرح زیر است:
* ترنتینو ایتالیا 3 - پائول میچل آمریکا صفر
* اسکرا لهستان 3 - الاهلی مصر صفر
* دینامسکو روسیه یک - بولیوار آرژانتین 3
* العربی قطر یک - پیکان ایران 3

در پایان مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. تیم پیکان که پیش از دیدار پایانی مرحله مقدماتی، الاهلی مصر را شکست داده بود و مقابل اسکرا لهستان مغلوب شده بود با کسب این پیروزی به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله نیمه نهایی شد. 

- جدول رده‎بندی تیم‌های شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان در پایان مرحله مقدماتی به شرح زیر است:
گروه A:
1- اسکرا لهستان (3 برد، 6 امتیاز)
2- پیکان ایران (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)
3- العربی قطر (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)
4- الاهلی مصر (3 باخت، 3 امتیاز)

گروه B:
1- ترنتینو ایتالیا (3 برد، 6 امتیاز)
2- بولیوار آرژانتین (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)
3- دینامسکو روسیه (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)
4- پائول میچل آمریکا (3 باخت، 3 امتیاز)

ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان امروز دوشنبه با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی پیگیری خواهد شد. در این مرحله از رقابت‎ها تیم پیکان به مصاف ترنتینو می‎رود که سال گذشته صاحب عنوان قهرمانی شد.

- برنامه مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان به شرح زیر است:
* اسکرا لهستان - بولیوار آرژانتین
* ترنتینو ایتالیا - پیکان ایران

برای این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان 750 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است که 250 هزار دلار آن به تیم نخست اهدا می‎شود. تیم‏های دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب 170، 120 و 90 هزار دلار پاداش دریافت می‎کنند. ضمن اینکه به تیم پنجم نیز 30 هزار دلار پاداش اهدا می‎شود.

کد مطلب 1213305

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