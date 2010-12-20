پیکان به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ دیدار با مدافع عنوان قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مرحله مقدماتی ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان یکشنبه شب تیم پیکان در دیدار با میزبان این رقابتها به برتری 3 بر یک دست یافت. در این دیدار که در سالن الغرافه دوحه برگزار شد، تیم پیکان پس از پیروزی (25 بر 17) و (25 بر 22) در دو گیم نخست بازی، گیم سوم را با نتیجه (25 بر 27) به العربی واگذار کرد اما در گیم چهارم نیز به برتری (25 بر 16) دست یافت و به عنوان برنده این بازی معرفی شد.
در سایر دیدارهای برگزار شده این مرحله نیز نمایندگان ایتالیا، لهستان و آرژانتین موفق به شکست حریفان خود شدند. نتیجه کامل دیدارهای برگزار شده در روز پایانی مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان به شرح زیر است:
* ترنتینو ایتالیا 3 - پائول میچل آمریکا صفر
* اسکرا لهستان 3 - الاهلی مصر صفر
* دینامسکو روسیه یک - بولیوار آرژانتین 3
* العربی قطر یک - پیکان ایران 3
در پایان مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. تیم پیکان که پیش از دیدار پایانی مرحله مقدماتی، الاهلی مصر را شکست داده بود و مقابل اسکرا لهستان مغلوب شده بود با کسب این پیروزی به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله نیمه نهایی شد.
- جدول ردهبندی تیمهای شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان در پایان مرحله مقدماتی به شرح زیر است:
گروه A:
1- اسکرا لهستان (3 برد، 6 امتیاز)
2- پیکان ایران (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)
3- العربی قطر (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)
4- الاهلی مصر (3 باخت، 3 امتیاز)
گروه B:
1- ترنتینو ایتالیا (3 برد، 6 امتیاز)
2- بولیوار آرژانتین (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)
3- دینامسکو روسیه (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)
4- پائول میچل آمریکا (3 باخت، 3 امتیاز)
ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان امروز دوشنبه با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی پیگیری خواهد شد. در این مرحله از رقابتها تیم پیکان به مصاف ترنتینو میرود که سال گذشته صاحب عنوان قهرمانی شد.
- برنامه مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان به شرح زیر است:
* اسکرا لهستان - بولیوار آرژانتین
* ترنتینو ایتالیا - پیکان ایران
برای این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان 750 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است که 250 هزار دلار آن به تیم نخست اهدا میشود. تیمهای دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب 170، 120 و 90 هزار دلار پاداش دریافت میکنند. ضمن اینکه به تیم پنجم نیز 30 هزار دلار پاداش اهدا میشود.
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