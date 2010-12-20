مهدی لبیبی، مدیر اداره کل پژوهش معاونت صدا درباره برنامه‌های جدید رادیو به خبرنگار مهر گفت: معاونت صدا در زمینه تصویری شدن گلچینی از برنامه‌های رادیو اقدامات جدی انجام می‌دهد. در این باره جلساتی برگزار و برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر در دنیا "رادیو دیداری" داریم که توانسته ارتباط خوبی با مخاطبان بگیرد. با توجه به سهل‌الوصول بودن این رسانه و گوش دادن برنامه‌های رادیویی از طریق موبایل مخاطبان می‌توانند برخی تصاویر این برنامه‌ها را هم دریافت کنند.

مدیر اداره کل پژوهش معاونت صدا تاکید کرد: معاونت صدا هم تصمیم دارد اقدامات جدیدی در رادیو شکل دهد که می‌توان به تصویری کردن برخی برنامه‌های رادیو اشاره کرد. قصد داریم سایت شبکه‌های رادیویی به گونه‌ای باشد تا گلچین برنامه‌های رادیویی همراه با تصاویر پخش شوند. در واقع مخاطبان می‌توانند همزمان با گوش دادن برنامه رادیویی از طریق سایت با استودیوها و تهیه برخی برنامه‌ها آشنا شوند تا بدانند یک برنامه رادیویی چگونه ضبط می‌شود.

لبیبی ادامه داد: البته برای انجام این کار باید مشکلات فنی را پشت سر بگذاریم، اما با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال این اقدام انجام می‌شود. در حال حاضر هم رادیو اینترنتی ایران صدا از طریق سایت برنامه‌های مختلف را پخش می‌کند.

وی درباره اینکه آیا قصد دارید گلچین برنامه‌های رادیو هم از تلویزیون پخش کنید؟ توضیح داد: این اقدام نیازمند مذاکراتی با تلویزیون است. تصویری کردن گلچین برنامه‌های رادیو یک کار چند مرحله‌ای است و در مرحله اول قصد داریم از طریق سایت شبکه‌های رادیویی این کار را انجام دهیم.

مدیر اداره کل پژوهش معاونت صدا اشاره کرد: همانطور که اشاره کرد رادیو رسانه‌ای سهل‌الوصول است، بنابراین می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم تا برنامه‌ها برای مخاطبان جذاب‌تر شود. می‌توان در کنار گلچین برنامه‌های رادیویی برخی نمایش‌های رادیویی را هم تصویری کرد. البته این صحبت من به این منظور نیست که برنامه‌های رادیو از تلویزیون پخش می‌شود، بلکه نشان دادن تصاویر مکمل برنامه‌های رادیو می‌تواند باشد.