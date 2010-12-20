مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

ایران :

رئیس جمهور از همکاری و استقبال خوب مردم از اجرای هدفمندی یارانه ها قدردانی کرد

جزئیات اصلاح قیمت ها در "ایران" امروز

روز تحقیر 2 تیم بزرگ پایتخت

کاهش قیمت 65 محصول ایران خودرو از امروز

تفاهم:

رئیس جمهور ضمن تمجید از همراهی مردم؛ اجرای هدفمندی یارانه ها را به افتخاری بزرگ برای ملت ایران تبدیل می کنیم

تشکر 175 نماینده مجلس از رئیس جمهور؛ به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

برای نخستن بار، نرخ نان هدفمند شد

جام جم :

جزئیات کامل اصلاح قیمت حامل های انرژی

کاهش 2 تا 5 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو با هدفمندی یارانه ها

پایان تلخ دایی با پرسپولیس



جوان:

"جوان" از ستاد هدفمند کردن یارانه ها و وزارت نیرو گزارش می دهد

جزئیات قیمت های جدید آب، برق و انواع سوخت

نان فعلا گران نمی شود

استعفای دایی پس از 5 باخت متوالی

جهان صنعت:

نرخ گاز 5.3 برابر شد

اعلام میزان افزایش قیمت ها

صدای شاکیان دانگ فنگ به مجلس رسید

قرائت پرونده تخلفات سایپا دیزل در بهارستان

وزیر سابق امور خارجه: برکناری من توهین آمیز بود

حمایت:

راهکارهای رئیس جمهور برای ارتقای نقش زنان

موج جدید آلودگی هوا در شهرهای صنعتی

آیت الله آملی لاریجانی: جریانی انحرافی و ضد روحانیت در پی تضعیف قوه قضائیه است

خراسان:

بذرپاش هم برکنار شد

جدول تغییر قیمت آب، برق، گاز، بنزین، سی ان جی و گازوئیل

کمک 15 میلیارد تومانی فولاد نیشابور به باشگاه های اصفهان!

دنیای اقتصاد:

اطلاعیه های رسمی ستاد هدفمندی یارانه ها منتشر شد؛ اعلام قیمت های جدید انرژی

مسافران تعطیلات سال نو به خانه برگشتند

برف و یخبندان در اروپا

اوضاع بازارها در روز اول قانون یارانه ها

شرق:

در پاسخ رحیمی اعلام شد؛ انتقاد متکی از نحوه برکناری

دومین عزل در دولت دهم؛ برکناری بذرپاش

شنبه آینده رخ می دهد؛ پاسخ مشایی به 4 ماه انتقاد

فرهیختگان:

این یک روز با هدفمند کردن یارانه ها

اقتصاد ایران ورق خورد

منوچهر متکی در واکنش به عزل ناگهانی اش؛ برکناری به این شیوه غیر اسلامی و توهین آمیز است

قدس:

"6 برادران ایرانی" به جای "7 خواهران خارجی"

ایران در بزرگترین میدان گازی دنیا پیشروی می کند

وزیر خبر داد؛ تغییر قیمت نان پیش از اعلام وزارت بازرگانی ممنوع

کیهان:

انتشار اطلاعیه های ستاد هدفمندی یارانه ها ادامه دارد؛ جزئیات اصلاح قیمت ها در کیهان امروز

احمدی نژاد در اجلاس وزرای زن کنفرانس اسلامی؛ الگوی حضرت زهرا (س) و زینب کبری (س) را به جهانیان معرفی کنیم

26 میلیارد تومان یارانه بلیت مترو و اتوبوس امروز پرداخت می شود

کشف یک شبکه جاسوسی موساد در مخابرات مصر

همشهری:

آخرین اخبار از نخستین روز اصلاح قیمت ها

روز سیاه استقلال و پرسپولیس؛ علی دایی استعفا کرد

هشدار نسبت به بازگشت آلودگی هوا به کلانشهرها