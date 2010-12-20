"فریب بزرگ" روند صلح/ اعراب در توهم به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دارالخلیج امارات روز گذشته درمقاله ای با عنوان "خود فریبی" نوشت: روند سازش طبق گفته یکی از مسئولان فلسطینی وارد مرحله کما نشده، چرا که اصلا سازشی وجود نداشته که وارد این مرحله بشود.

سازشی که این مسئول فلسطینی ازآن سخن می گوید طبق تعریف خاصی است که اسرائیلی ها بر آن نهادند و تعاریف ملت های مختلف با فرهنگ های متفاوت از صلح و سازش با آن تطابق ندارد.

الخلیج تاکید می کند: هنگامی که سخن از "کمای روند سازش" به میان می آید در حقیقت نکته دراینجا است که برخی در دام خدعه و نیرنگ گرفتار شدند یا خود را می فریبند چرا که اصلا قرائنی مبتنی بر نیت اسرائیل به منظور رسیدن به صلح وجود نداشت و ندارد بلکه همه شواهد حاکی از نیرنگ بازی است درست همانند آنچه در کنفرانس مادرید، اسلو و واشنگتن به وقوع پیوست.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، روش و اسلوب اسرائیل بر اساس عقب نشینی لفظی با معانی دوگانه در مقابل عقب نشینی فلسطینی ها واقعی است.

این روزنامه همچنین در نگاهی دیگر تاکید می کند: به جز اینکه در روند سازش شاهد فریب و نیرنگ بودیم می بینیم که معنی و مفهوم میانجی بی طرف نیز طرف دیگر این دغل کاری بوده به گونه ای که در واقع امر اصلا میانجی حقیقی وجود نداشت.

آمریکا از یک سو تکیه گاه صهیونیست ها بوده و بر همه جنایت هایشان سرپوش می نهد و از سوی دیگر فلسطینی ها و اعراب را در توهم حمایت قرار می دهد.

الخلیج در پایان خاطر نشان می سازد: روند سازش از ابتدا یک دورغ بزرگ بود که صهیونیست ها را با همکاری و مساعدت آمریکا و با استفاده از چرت و سستی اعراب و طرف فلسطینی که چشمانشان را بر همه واقعیت ها بسته بودند، نجات داد.