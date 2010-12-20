واکنش مردم به هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی دیشب در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک در خصوص آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور با اشاره به اینکه انتظار ما این بود که با هوشیاری مردم آرامش و اطمینان مناسبی در جامعه اتفاق بیفتد، گفت: رفتار مردم نشان داد که آنها از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تحلیل رسانه های بیگانه در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با تاکید بر اینکه مردم ایران جزو سرآمدترین مردم دنیا هستند که در تمام صحنه ها حضور خود را اثبات می کنند، پرسید تاکنون در کدام صحنه نیاز به حضور مردم بوده که این مهم محقق نشده است؟

حسینی در ادامه به اوضاع آرام سیستم بانکی کشور اشاره کرد و بیان داشت: بررسی هایی که من از سیستم بانکی به عمل آوردم، نشان می دهد که در روز اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها میزان تراکنشها و مراجعات مردم از روزها قبل از آغاز هدفمندی کمتر بوده است.

مردم پس انداز کنند

وی با اعلام این خبر که در صورت پس انداز شدن یارانه‌ها در حسابهای مردم و صرفه جویی به آنها سود تعلق می گیرد، گفت: پیش بینی هایی برای فراهم کردن امکان خرید سکه یا سهام به صورت اقساطی شده است که باید گفت مدیریت اصلی در این بخش برعهده خود مردم خواهد بود که اگر بتوانند پولها را در حسابهای خود نگه دارند سود خواهند گرفت.

غربی‌ها می‌خواهند مردم را دچار توهم کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه حتی اگر مردم پولها را از حساب هایشان نیز خارج کنند دوباره شارژ خواهد شد، بیان داشت: رسانه های خارجی در روزهای گذشته تلاش کردند تا موضوع هدفمندی یارانه ها را حذف یارانه ها و نه هدفمندی آن جلوه دهند تا از این طریق مردم را دچار توهم کنند.

اوضاع روستائیان بهتر می‌شود

حسینی خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح اوضاع اقتصادی 6 دهک اول جامعه بهتر خواهد شد به نحوی که یک خانواده چهارنفره ماهیانه 162 هزار تومان یارانه دریافت می کند و با یارانه ای که بابت نان به زودی اضافه خواهد شد، این مبلغ بیشتر نیز می شود؛ بنابراین می بینیم که حتی اگر بنزین 100 تومانی را 400 تومان هم بخرند باز هم با این مبلغ 162 هزار تومان قابل مقایسه نیست و هم اکنون شرایط به نحوی است که روستائیان اوضاع بهتری نیز خواهند داشت.

6 دهک شرایط بهتری دارند

وی بیان داشت: با محاسباتی که انجام شد، مشخص شد که 6 دهک اول جامعه با همین الگوی مصرف فعلی نیز شرایط بهتری خواهند داشت، همچنین دهکهای دیگر نیز فقط با 5 درصد صرفه جویی می توانند از اوضاع مناسبی برخوردار شوند.

وزیر اقتصاد با اشاره به انجام تقسیم کار در ستاد هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: در بخشهای مختلف از جمله حمل و نقل با شهرداریها و کلانشهرها هماهنگ شده است تا هزینه ها بالا نرود و برای تاکسی بارها، اتوبوسها و باربرها نیز سهمیه قرار دادیم.

پرداخت یارانه‌ها هدفمند خواهد بود

حسینی همچنین به احتمال افزایش قیمت میوه جات اشاره کرد و با بیان اینکه به هر گونه تخلف و بی انصافی رسیدگی خواهیم کرد، افزود: انتظار مردم از دولت نظارت جدی است که در این حوزه اقدامات موثری صورت خواهد پذیرفت ولی جهت گیری کلی طرح به این سمت است که پرداخت یارانه ها به صورت حمایتی و هدفمند صورت پذیرد.

وی در خصوص احتمال اعلام کالابرگهایی جدید از سوی دولت نیز خاطر نشان کرد: اجرای هدفمندی یارانه ها نمی تواند مانع از این شود که دولت ساز و کارهای جدیدی را به کار نگیرد؛ بنابراین ممکن است با روشهای جدید عرضه بخواهد قیمت کالاهایی را تعدیل کند؛ بنابراین می بینیم که جهت گیری هدفمندی در بخشهای مختلفی است.

وزیر اقتصاد درباره جلوگیری از اتلاف انرژی در اکتشافات نفتی و همچنین انتقال برق بیان داشت: در این زمینه ها دولت پیش بینی هایی را انجام داده است اما باید بگویم قیمت برخی محصولات مانند نفت منطقه ای و بین المللی است.

حسینی همچنین افزود: در طرح هدفمندی یارانه ها به این صورت نیست که بخواهیم هزینه های اضافه ای را در بخش اتلاف انرژی از خطوط برق و یا اکتشافات نفتی را متقبل شویم؛ بنابراین قیمت تمام شده در این حوزه ها با محاسبه راندمان تعیین می‌شود و این در قانون پیش بینی شده است.

استفاده از انرژی در دستگاه‌های دولتی

وی در مورد نحوه استفاده از انرژی در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه ها نیز بیان داشت: دستگاه‌های دولتی هزینه های خود را در بودجه های جاری باید مدیریت کنند؛ بنابراین هر یک دارای سقف بودجه هستند و ما می گوییم که اگر نتوانند از منابع خود به درستی استفاده کنند مجبور خواهند بود از بخشهای دیگر کار خود بزنند.

وزیر اقتصاد با تاکید دوباره بر واقعی شدن قیمت های حاملهای انرژی مانند آب و برق ، نفت و گاز تا 5 سال آینده اظهار داشت: در آن مقطع با رسیدن به قیمت های واقعی برای کارآیی و بهره وری بیشتر نیاز به ایجاد شرایط رقابتی است.

حسینی درباره هر گونه اقدامات بعدی در اجرای هدفمندی یارانه ها به سازمان هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: این سازمان با کمک مراکزی از جمله مرکز آمار اقدامات و نیازهای آتی مردم را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری می کنند.

بسته های حمایتی

وی همچنین از تدوین بسته های حمایتی در بخش صنعت و کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه ها یک برنامه و مدل اصلاح ساختار است که طی آن سه گروه مردم، تولید و دولت مورد حمایت قرار می گیرند و دولت در این بخش سعی دارد تا تلاش کند مردم در جریان اجرای هدفمندی یارانه ها کمترین سختی و آسیب را نبینند.

قیمت انرژی با شیب مناسب واقعی می‌شود

وزیر اقتصاد همچنین از برنامه حمایتی دولت از بخش کشاورزی، خدمات بازرگانی و اصناف سخن گفت و افزود: در طرح هدفمندی یارانه ها سعی شده است تا خدمات حمایتی مشمول بخشهای دولت تا خدمات شود، همچنین سعی خواهیم کرد قیمت انرژی طی سالهای آینده با شیب مناسب به قیمت واقعی خود برسد.

حسینی یکی از دلایل افزایش صنایع انرژی بر کشور را ارزان بودن آن دانست و خاطر نشان کرد : قیمت آب، برق و گاز به نحوی برنامه ریزی شده است که بر اساس رفتار مصرفی مردم محاسبه و به صورت پلکانی دریافت شود؛ بدین ترتیب صرفه جویی در این حوزه ها باعث کاهش قیمت خواهد شد.

وی یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر را افزایش قیمت نفت و تزریق نامناسب آن به اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: هم اکنون برای محرومیت زدایی دولت نیاز به منابع جدید و بازتوزیع آن دارد که سعی خواهد شد تا این منابع از داخل خود اقتصاد تامین شود.

هدفمندی یارانه ها قانونی درازمدت است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید دوباره بر اینکه قانون هدفمندی یارانه ها یک قانون درازمدت است که قطع نخواهد شد، در مورد مصرف بالای انرژی در خودروها افزود: این موضوع باید به نحوی باشد که مردم در مقابل آن حساسیت بیشتری از خود نشان دهند تا وزارت صنایع و سازمان استاندارد بتوانند برنامه های بهتری را دراین حوزه ها ارائه کنند.

منابع هدفمندی یارانه‌ها از کجا می‌آید

حسینی با اعلام اینکه حدود 19 میلیون خانوار و 60 میلیون ایرانی در طرح هدفمند کردن یارانه ها شرکت کرده اند، به تلاش برای کاهش هزینه های مالی اشاره کرد و اظهار داشت: منابع اصلی طرح هدفمند کردن یارانه ها از محل اصلاح قیمتها و صرفه جویی حاصل از اجرای طرح است.

وی در پایان با بیان اینکه "اقتصاد بزرگی داریم اما دانش اقتصادی ما کم است"، تاکید کرد: مطمئن هستیم یکی از آثار اجرای هدفمندی یارانه‌ها، افزایش آگاهی اقتصادی مردم خواهد بود.